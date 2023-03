﻿Mehr Straftaten in Leipzig – Polizei verbessert Aufklärungsquote

Leipzig. Steigende Fall-Zahlen in der Messestadt sowie in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen – Polizeipräsident René Demmler ist aber dennoch nicht unzufrieden. Das ist das Fazit der Kriminalstatistik 2022 der Polizeidirektion (PD) Leipzig, die am Mittwoch vorgestellt wurde. Demnach bleibt die hiesige PD mit 91.796 erfassten Fällen „Spitzenreiter“ bei den registrierten Straftaten in Sachsen. Das sei insgesamt ein leichter Anstieg um 5,9 Prozent, hieß es.

Im letzten Jahr vor Corona (2019) verzeichnete die Polizeidirektion noch 98.688 Straftaten. Im Jahr 2020 wurden 95.581 Straftaten registriert. Auf 100.000 Einwohner entfielen damit 8680 Straftaten (Vorjahr: 8226). „Der Trend zur Reduzierung des Kriminalitätsniveaus setzt sich fort. Auch wenn eine leichte Steigerung im Vergleich zu 2021 bilanziert werden muss“, sagte Polizeipräsident Demmler. Die Zahlen seien ohnehin differenziert zu betrachten. „An vielen Straftaten, die oft einer Serie folgten, waren wir intensiv dran und konnten sie aufklären und damit das kriminelle Handeln unterbrechen.“

Verbesserte Aufklärungsquote

Erfreut verwies der Präsident auf den positiven Trend bei der Aufklärungsquote. Im Vergleich zu 2021 sei diese um 0,7 Prozentpunkte auf 52 Prozent gestiegen. „Wir haben damit einen Höchststand, gemessen an den vergangenen zehn Jahren, erreicht“, sagte Demmler. „Gute und intelligente Ermittlungsarbeit, verbunden mit der immer mehr an Bedeutung gewinnenden Auswertung, schaffen Erfolge.“ Der Polizeichef verwies in dem Zusammenhang auf die geklärte Serie von über 30 Fahrzeugdiebstählen (Audi, VW T5/T6) im Stadtgebiet und die Festnahme der Tatverdächtigen.

Anstieg bei den Sexualdelikten

Ebenso wie bei den sogenannten Rohheitsdelikten – also Straftatbeständen wie Raub, Körperverletzung und Bedrohung (in der PD Leipzig gehörte jede zwölfte Straftat zu diesem Bereich) – gab es 2022 auch einen Anstieg bei den Sexualdelikten. Der negative Trend der vergangenen Jahre setze sich fort, hieß es. Auslöser seien aber positive Gesetzesinitiativen und das sogenannte NCMEC-Verfahren gewesen. Dadurch habe sich das Meldeaufkommen zu möglichen Sexualdelikten in jüngster Vergangenheit vervielfacht. Auch die Anzahl von Vergewaltigungen nahm zu (2022: 88 / 2021: 53), die des sexuellen Missbrauchs von Kindern dagegen ab (2022: 166 / 2021: 181). „Auf die Zunahme im Bereich der Kinderpornografie haben wir reagiert und den Personalansatz in diesem Bereich erhöht“, erläuterte Demmler.

Ein Mord mehr

Im Bereich der Tötungsdelikte hatten die Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion gegenüber dem Jahr 2021 mehr Fälle aufzuklären. So gab es 2022 einen Mord mehr. Schwerste Straftaten wie die Tötung des 19-jährigen Jesse L. im Januar oder im November, als eine 31-Jährige in einem Leipziger Hotel tot aufgefunden wurde, seien stark in der Öffentlichkeit präsent gewesen, so der Polizeipräsident. „Hier ist besonders wichtig, dass es gelungen ist, alle vollendeten Fälle dieser Schwerstkriminalität aus dem Jahr 2022 aufzuklären und die Täter zu überführen.“

Auch bei den Ladendiebstählen ging es statistisch nach oben – eine Folge der sich entspannenden Pandemie-Situation. Das Stadtgebiet, insbesondere das Leipziger Zentrum mit seiner hohen Ladendichte, sei erwartungsgemäß stark betroffen gewesen, heißt es in dem Bericht.

Weiter ein großes Problem in der Messestadt: illegale Graffiti-Schmierereien. 29,5 Prozent (3176) der Sachbeschädigungen wurden durch Graffiti verursacht, 2643 davon in der Stadt Leipzig.

Weniger Rauschgifttote

Die PD Leipzig musste 2022 zehn Rauschgifttote erfassen. Nach den Jahren 2018 und 2019 mit jeweils zehn Toten waren 2020 und 2021 höhere Todeszahlen zu verzeichnen. Zudem sind die sichergestellten Mengen an Betäubungsmitteln deutlich angestiegen. So wurde 2022 das Dreifache der Menge an Marihuana (306 Kilogramm) sichergestellt. 25 Kilogramm Crystal und fast zehn Kilogramm Heroin wurden durch die Einsatzkräfte aufgefunden.