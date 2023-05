Mehr Unfälle und Verletzte auf Leipzigs Straßen

Leipzig. Mehr Zusammenstöße, mehr Verletzte: Die Zahl der Verkehrsunfälle ist im vergangenen Jahr in Leipzig gestiegen – liegt aber weiter unter den Werten von vor der Pandemie. Insgesamt wurden laut Leipziger Polizei 23.482 Unfälle in der Stadt, dem Landkreis und Nordsachsen gezählt. Das sei ein Anstieg um 2,6 Prozent im Vergleich zu 2021. Verletzt wurden 4203 Menschen, 33 kamen ums Leben.

Um mehr als ein Drittel stieg demnach die Zahl der Unfälle in Zusammenhang mit Alkohol oder Drogen. 558 solcher Vorfälle seien registriert worden, hieß es. Die Top-Ursachen: Vorfahrtsfehler, zu wenig Sicherheitsabstand, Fehler beim Abbiegen und Geschwindigkeitsverstöße.

Zuletzt war das Verkehrsaufkommen wegen der Corona-Regeln gesunken. Das spiegelte sich auch in den Unfallzahlen wider. Die Zahlen aus 2022 seien nunmehr ein Gradmesser der Entwicklung im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie, sagte Polizeipräsident René Demmler laut Mitteilung. „Gerade der Radverkehr nimmt an Bedeutung im Stadtgebiet Leipzig zu. Die steigenden Unfallzahlen zeigen dies deutlich.“

Stadt Leipzig

Mit 12.665 ereignete sich mehr als die Hälfte aller registrierten Unfälle in Leipzig. Bei etwa jedem fünften wurden Menschen verletzt. Neun Personen starben. Auffällig: 2022 wurden mehr Radfahrerinnen und Radfahrer verletzt als jeweils in den vergangenen zehn Jahren. Allerdings machen sie auch einen größeren Anteil am Verkehr aus. Knapp ein Fünftel der Wege werden mittlerweile laut Verkehrsbefragung der Stadt mit dem Rad zurückgelegt, 96 Prozent der Menschen haben ein eigenes Rad. 2008 waren es noch 76 Prozent.

Radunfälle: 1016 Radfahrerinnen und Radfahrer wurden bei 1320 Unfällen verletzt. Ein Mensch starb. In 45 Prozent der Fälle waren die Radfahrer Unfallverursacher, in sechs Prozent gelten sie laut Polizei als Mitverursacher.

Unfälle zu Fuß: 298 Fußgänger waren an Unfällen beteiligt. 227 wurden dabei verletzt, fünf getötet. In knapp der Hälfte der Fälle waren die Fußgänger schuld. Häufigster Grund: Fehler beim Überschreiten der Fahrbahn.

Unfälle mit Kindern: 142 Mal wurden Kinder leicht, 30 Mal schwer verletzt. Verursacher waren sie dabei 86 Mal – bei knapp jedem zweiten Mal davon waren sie mit dem Fahrrad unterwegs.

Landkreis Leipzig

4928 Unfälle wurden 2022 im Landkreis Leipzig registriert – fast genauso viele wie im Vorjahr (4942). Mehr als 80 Prozent davon waren Vorfälle nur mit Sachschäden. Jeder fünfte war ein Wildunfall. 827 Menschen wurden verletzt, 17 getötet.

Radunfälle: 305 Mal waren Menschen auf dem Rad an Unfällen beteiligt, 215 wurden verletzt – vier starben. In knapp der Hälfte der Fälle gelten die Radfahrer als Unfallverursacher. Am häufigsten waren Fehler bei der Straßennutzung Grund für Radunfälle mit Personenschaden.

Unfälle zu Fuß: Bei insgesamt 75 Unfällen mit Fußgängern wurden im Landkreis zwei getötet, 66 verletzt.

Unfälle mit Kindern: Bei insgesamt 64 Unfällen waren Kinder beteiligt, 59 wurden verletzt. 24 Mal waren die Kinder laut Polizei Verursacher der Unfälle.

Nordsachsen

Von insgesamt 4574 vermerkten Unfällen in Nordsachsen wurden 821 Menschen verletzt und zwei getötet – so wenige wie seit Jahren nicht. Knapp jeder vierte Unfall war ein Wildunfall.

Radunfälle: Bei 230 Radunfällen gab es 193 Verletzte. Bei etwa jedem zweiten gilt der Radfahrer als Verursacher. Auch in Nordsachsen ist der häufigste Grund die falsche Nutzung der Straße, gefolgt von Drogen- bzw. Alkoholeinfluss.

Unfälle zu Fuß: 55 Mal waren Fußgänger an Unfällen beteiligt, 45 Mal wurden sie dabei verletzt. Hauptgrund für die Unfälle mit Personenschaden: Fehler beim Überqueren der Straße.

Unfälle mit Kindern: Kinder waren bei 66 Unfällen beteiligt, 85 wurden verletzt. In weniger als einem Drittel waren die Kinder selbst Verursacher.