Mehrere Einbrüche in Leipzig – Täter öffnen Tresor auf Firmengelände

Leipzig. In den vergangenen Tagen waren in diversen Leipziger Stadtteilen Einbrecher unterwegs. Die Polizei sprach am Montag von vier Vorfällen allein am Wochenende – mit teilweise erbeuteten Geldbeträgen in fünfstelliger Höhe.

So verschafften sich Unbekannte zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen Zutritt zu einem Bürokomplex in Hartmannsdorf-Knautnaundorf und durchsuchten dort mehrere Räume. „Sie stahlen eine Geldkassette mit Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich und beschädigten mehrere Monitore“, so eine Polizeisprecherin. Allein der entstandene Sachschaden wurde auf 650 Euro beziffert.

Einbrecher öffnen Tresor und erbeuten Laptops und Bargeld

Auf einem Firmengelände in Eutrizsch wurde zwischen Samstagmittag und Montagmorgen eine Scheibe eingeschlagen – und im Inneren erst ein Aktenschrank und später auch der Tresor geöffnet. Die Täter erbeuteten hier einen niedrigen fünfstelligen Betrag, heißt es. Die Polizei konnte Spuren des Einbruchs sichern und geht zusätzlich von einem Sachschaden in Höhe von 1000 Euro aus.

In Connewitz hebelten Einbrecher zwischen Sonntagabend und Montagmorgen die Tür einer Bäckerei auf und entwendeten dort einen Laptop sowie Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Nicht zuletzt wurde kurz nach Mitternacht am Sonntag auch eine Spielothek in Schönfeld-Abtnaundorf gewaltsam aufgebrochen. Die Täter hebelten Spielautomaten auf und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe.

In allen genannten Fällen ermittelt die Polizei nun wegen besonders schweren Diebstahls.

