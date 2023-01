Mehrere Fahrzeuge einer Mietwagenfirma in Leipzig-Plagwitz angezündet

In der Nacht zu Donnerstag brannten mehrere Fahrzeuge einer Mietwagenfirma in Leipzig. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und prüft auch eine politische Motivation der Tat.

Leipzig. Erneut haben Unbekannte in Leipzig mehrere Fahrzeuge angezündet. In der Nacht zu Donnerstag standen im Stadtteil Plagwitz fünf Lkw und ein Transporter in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrzeuge, die der Mietwagenfirma Hertz gehören, standen in der Nacht auf einem frei zugänglichen Parkplatz in der Nähe des S-Bahnhofs Plagwitz.

Die Feuerwehr wurde um 2.22 Uhr alarmiert. Einsatzkräfte der Westwache und der Hauptfeuerwache konnten die Wagen löschen. Laut Polizei wurden die Fahrerkabinen der Lkw durch das Feuer schwer beschädigt. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden.

Politische Motivation wird geprüft

Ein Brandursachenermittler wurde angefordert. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Auch eine politische Motivation sowie die Übernahme durch das Landeskriminalamt werde geprüft, hieß es. In den vergangenen Monaten kam es in Leipzig immer wieder zu Brandanschlägen auf Fahrzeuge. Ende September etwa zündeten Unbekannte in Schönefeld sechs Transporter auf einem Firmengelände an und im Oktober brannten zwei Fahrzeuge in Grünau.

Von lg