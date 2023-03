Die Polizei fahndet nach mehreren Motor- und Fahrrädern, die in den vergangenen Wochen in Leipzig gestohlen wurden. Insgesamt beläuft sich der Stehlschaden auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Mehrere Motorräder, darunter eine Harley Davidson, und Fahrräder wurden in Leipzig gestohlen.

Von Harley bis KTM: Mehrere Motor- und Fahrräder in Leipzig gestohlen

Leipzig. Mehrere Zweiräder wurden in den vergangenen Wochen in Leipzig gestohlen. Der erste Diebstahl ereignete sich im Leipziger Zentrum-West. Hier entwendeten Unbekannte nach Angaben der Polizei in der Sebastian-Bach-Straße ein Motorrad. Das orange-weiße Fahrzeug der Marke KTM Adventure R mit dem Kennzeichen L-TV 83 war sicher abgestellt. Die Tat ereignete sich im Zeitraum vom 22. März um 14.30 Uhr bis zum 29. März um 8.30 Uhr. Der Wert des Fahrzeugs wurde mit etwa 10.000 Euro beziffert. Die Polizei hat das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben und ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Weitere Diebstähle bei Einbruch in Garage

Darüber hinaus wurden weitere Zweiräder bei einem Einbruch in eine Garage in Leipzig-Eutritzsch entwendet. Unbekannte drangen in die Garage im Krostitzer Weg ein und stahlen ein Motorrad des Typs Harley-Davidson FLHXS mit dem Kennzeichen L-AO 50. Außerdem entwendeten die Täter aus derselben Garage ein E-Bike des Herstellers Fischer sowie ein Fahrrad der Marke Kalkhoff. Der Gesamtwert der Fahrräder beläuft sich den Angaben zufolge auf einen niedrigen vierstelligen Betrag, der des Motorrades liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Der Diebstahl könnte sich bereits im Februar ereignet haben. Die Polizei gibt den Zeitraum zwischen dem 10. Februar um 12 Uhr und dem 29. März um 9 Uhr als mögliche Tatzeit an. Auch in diesem Fall wurden die gestohlenen Fahrzeuge zur Fahndung ausgeschrieben und Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.