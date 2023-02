Jugendliche attackieren Radfahrer in Leipzig-Grünau – Mann am Hauptbahnhof geschlagen

Leipzig. Kurz nacheinander ist es zu zwei Raubüberfällen in Leipzig gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde am Samstagabend im Stadtteil Grünau ein 35-Jähriger von Jugendlichen attackiert und zur Herausgabe seines Smartphones genötigt. Bereits am Freitagabend wurde einem 38-Jährigen sein Handy am Hauptbahnhof geraubt.

Wie die Ermittlungsbehörde mitteilte, ereignete sich der Raub am Samstag in Grünau gegen 19.30 Uhr im Nelkenweg. Der betroffene 35-Jährige sei mit seinem Rad unterwegs gewesen, als sich ihm acht Jugendliche – darunter ein Mädchen – in den Weg stellten und die Herausgabe seines Smartphones forderten. Der Radfahrer verweigerte dies. „Anschließend zerstach eine der unbekannten Personen den hinteren Reifen mit einem spitzen Gegenstand. Der 35-Jährige bekam zudem einen Schlag auf seinen linken Unterarm und seine Jacke wurde beschädigt“, heißt es im Polizeibericht.

Radfahrer kommt 35-Jährigem zu Hilfe – Jugendliche fliehen

Ein anderer Radfahrer bemerkte die Szenerie und kam dem attackierten 35-Jährigen zu Hilfe. Daraufhin ergriffen die Jugendlichen die Flucht.

Zu zwei der Angreifenden gibt es eine Beschreibung: Das Mädchen sei zwischen 13 und 15 Jahren alt und von schlanker Statur. Sie trug zum Zeitpunkt des Angriffs blond-pinke Haare, eine schwarze Bomberjacke, einen grauen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose, und weiße Nike-Sneaker. Sie soll ein auffällig bunt lackiertes Fahrrad mit bunten Reifen gefahren haben. Einer der Jungen soll ebenfalls 13 bis 15 Jahre alt und von kräftiger Statur sein. Er habe kurze schwarze Haare und trug zum Zeitpunkt des Angriffs eine weiße Gucci-Jacke mit goldfarbener Stickerei, blaue Jeans und dunkle Turnschuhe.

Angriff am Hauptbahnhof: Täter treten auf Opfer ein

Der Angriff am Freitagabend ereignete sich laut Polizei gegen 19.15 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz vor dem Hauptbahnhof. Hier war ein 38-Jähriger zu Fuß unterwegs, als ihm ein bisher Unbekannter in die hintere Hosentasche griff und das dort verstaute Smartphone entwendete.

Der Bestohlene bemerkte dies, drehte sich um und sei dann unvermittelt von zwei Personen ins Gesicht geschlagen worden. Der Angegriffene fiel zu Boden, woraufhin die beiden Täter auf ihn eintraten und ihn leicht verletzten. Anschließend flüchteten die Männer.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei nun wegen räuberischen Diebstahls und sucht Zeuginnen und Zeugen. Hinweise können telefonisch unter 0341 / 966 4 6666 sowie direkt in der Polizeidirektion in der Dimitroffstraße 1 abgegeben werden.