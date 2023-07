﻿Mehr Theorie als Realität: Mehrwegpflicht fordert Leipziger Gastronomen heraus

Leipzig. „Eine Linsensuppe zum Mitnehmen, bitte.“ Kurze Zeit später steht ein in Alufolie verpackter Papp-Behälter auf dem Tresen eines libanesischen Imbisses auf der Karl-Liebknecht-Straße. „Ist da Besteck dabei?“ Nein, Plastiklöffel habe er keine, das sei ja nicht erlaubt, sagt der Mitarbeiter. Die Alternative aus Holz gebe es leider bei ihm auch nicht. Suppe mit den Fingern zu essen, könnte allerdings schwer werden.

Vor der Herausforderung, das EU-weite Verpackungsgesetz umzusetzen, stehen viele Gastronomen. Der entsprechende Gesetzestext ist umfänglich – umgesetzt wird er deutschlandweit unterschiedlich. Mit den Regeln sollen die Herstellung und Verbreitung von umweltschädlichen Verpackungen und Geschirr aus beispielsweise Plastik oder Styropor eingeschränkt werden. In der Gastronomie betrifft dies vor allem das Außer-Haus-Geschäft von Restaurants, Imbissen und Lieferdiensten.

In der Theorie sieht es so aus: Bestimmte Wegwerfprodukte aus Plastik, wie Einwegbesteck und -teller, Strohhalme sowie Lebensmittelbehälter aus Styropor sind EU-weit bereits seit Juli 2021 verboten. Seit Anfang 2023 kam eine Regelung im Gesetz hinzu, die gastronomische Betriebe dazu verpflichtet, neben den Einwegprodukten ebenfalls nachhaltige Mehrwegprodukte anzubieten. Diese Alternative sollen die Anbieter kenntlich machen und auf Bitte der Kundinnen und Kunden dem Wunsch nach beispielsweise einem nachhaltigen Mehrweg-Kaffeebecher anstatt des herkömmlichen Pappbechers nachkommen. Das ökologische Bewusstsein der Konsumentinnen und Konsumenten ist also entscheidend, denn: Einweg-Verpackungen sind auch in Leipzig oftmals noch die Regel, und erst auf direkte Nachfrage wird das Essen zum Mitnehmen anders verpackt.

Von der Mehrwegpflicht ausgeschlossen sind Betriebe mit weniger als 80 Quadratmetern Ladenfläche und weniger als fünf Mitarbeitern – von Kundinnen und Kunden selbstmitgebrachte Mehrwegbehälter müssen aber auch sie befüllen.

Geringe Nachfrage bei Mehrwegalternativen

In einem größeren Imbiss mit gut-bürgerlicher Küche im Leipziger Süden stehen neben den Einweg-Behältern die stabileren Mehrweg-Boxen, in denen beispielsweise auch das Schnitzel mit Pommes Platz findet. Der Inhaber des Geschäfts sieht die Umsetzung des Verpackungsgesetzes allerdings kritisch: Es gebe zu viele verschiedene Varianten, kein einheitliches Pfandsystem und die Gastronomiebranche stehe im Endeffekt als „Buhmann“ da, sagt er. Diesen Kritikpunkten schließt sich Axel Klein, Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Sachsen an. Er fügt hinzu, dass es zudem wichtig wäre, Infomaterial zum Gesetz in verschiedenen Sprachen anzubieten.

Viele Einweg-Plastik-Produkte sind in der Gastronomie nicht mehr alternativlos erlaubt. (Symbolbild) © Quelle: Robert Günther/dpa

Der Leipziger Imbissbetreiber sieht das Müllaufkommen in anderen Bereichen, wie zum Beispiel bei Supermärkten, dramatischer. Zudem halte sich die Nachfrage nach seinen Mehrwegbehältern bisher in Grenzen. Seit Beginn des Jahres können Kundinnen und Kunden diese gegen eine Pfandgebühr von zehn Euro erwerben. Bisher hätten allerdings erst drei Personen das Angebot nachgefragt. Ob die Stadt die Einhaltung des Gesetzes kontrolliert, könne er nicht genau sagen: Es seien mal Personen da gewesen, die wirkten, als würden sie nach den Verpackungen schauen. Sicher sei er sich allerdings nicht.

„Dabei ist die Kontrolle, ob das Gesetz auch tatsächlich umgesetzt wird, ein wichtiger Punkt“, sagt Mirko Schimmelschmidt von der Leipziger Regionalgruppe des Umweltverbandes BUND. Dies würde sich in der Branche herumsprechen und so mehr Bewusstsein für das Thema anregen – die Strafen bei Missachtung des Gesetzes könnten immerhin bis zu 10.000 Euro betragen. Mit der Kontrolle ist das Umweltschutzamt der Stadt Leipzig beauftragt – auf LVZ-Anfrage heißt es dort, dass die „Überwachung entsprechend der zur Verfügung stehenden Kapazitäten“ erfolge. Die Kontrollen fielen „anlassbezogen“ aus, und Verstöße würden geahndet. Konkrete Zahlen werden nicht genannt.

43 Prozent Verpackungsmüll in Mülleimern

Schimmelschmidt vom BUND unterstützt durch sein Projekt „Allerlei to go“ Leipziger Betriebe in der Umsetzung von Mehrwegangeboten. Er betont, dass die Verpackungsabfälle in den letzten Jahren enorm gestiegen seien. Studien zeigen, dass sich vor allem der Anteil an Bechern für Heißgetränke und Behältern für Speisen vervielfacht hätten.

Mirko Schimmelschmidt kritisiert die kurze Lebensdauer von Einwegverpackungen: Ein Kaffeebecher überlebe beispielsweise oft nicht länger als 15 Minuten, bevor er im Müll lande. All die Ressourcen, wie zum Beispiel Erdöl, die in die Produktion des Bechers geflossen seien, würden damit verloren gehen. Die Herstellung eines Mehrweg-Bechers habe zwar eine schlechtere CO2-Bilanz als die eines Einwegbechers, durch die Wiederverwendung drehe sich dieses Verhältnis allerdings deutlich zugunsten der nachhaltigen Alternative um. Entscheidend sei außerdem, dass Verpackungsmüll aus der Gastronomie häufig in öffentlichen Mülleimern lande und somit der Verbrennung zugeführt wird, statt recycelt zu werden.

Auch für Getränke gibt es verschiedene Systeme, um Verpackungsmüll im To-Go-Geschäft einzudämmen. © Quelle: RECUP

Eine Anfrage im Stadtrat zu dem Thema ergab, dass das Abfallgemisch in Leipzigs öffentlichen Papierkörben zuletzt 2017 ermittelt wurde – der Anteil an Verpackungsabfällen betrug dabei rund 43 Prozent. Dabei wurde allerdings nicht zwischen Einweg- und Mehrwegverpackung unterschieden. Die Kosten, die für die Stadt Leipzig durch Einweg-Verpackungen entstehen, sind laut Stadtrat in den vergangenen Jahren gestiegen und betrugen 2022 geschätzt 574.371 Euro.

Noch mal zurück – den Löffel abgeben

Zurück auf der Karl-Liebknecht-Straße: Zwischen goldener Winkekatze und Essstäbchen aus Holz versteckt sich hier und da doch noch das Wegwerf-Plastik-Besteck. Neben einer Fritteuse türmen sich die Styroporbehälter. Das mag auch daran liegen, dass das Gesetz einige Schlupflöcher bietet. So darf beispielsweise der Altbestand von Plastikgeschirr, Strohhalmen, Styropor-Boxen und Co weiterhin genutzt werden – die Beschaffung dieser Materialien ist zwar verboten, zu überprüfen, was alt und was neu ist, scheint allerdings schwierig. Ein weiterer Trick: der Umstieg auf Alufolie und Pappe als Verpackung. Die Geschäfte seien nicht verpflichtet, nachhaltige Alternativen anzubieten, solange sie keine Einweg-Kunststoffprodukte verwenden, erklärt Schimmelschmidt vom BUND. „Die Energie sollte allerdings nicht darauf verwendet werden, diese Schlupflöcher zu nutzen, da das Gesetz wohl alsbald erneut nachgeschärft wird, um dies zu vermeiden“, fügt er hinzu.

Zu der Linsensuppe vom libanesischen Imbiss wurde kurzerhand herkömmliches Edelstahlbesteck für den Verzehr auf der Straße – ein paar Hundert Meter weiter – mitgegeben. Abgemacht war, es später wieder zurückzubringen. Also noch mal zurück: den Löffel abgeben.

