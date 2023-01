﻿Leipzig: Innenstädter werden vier Jahre älter als Grünauer

Gleich zwei neue Friseursalons, die in der Branche aus dem Rahmen fallen: Das sorgt für Gesprächsstoff in Altenburg, vor allem in der Innenstadt. Drinnen vergoldet, am Schaufenster mit (Kampf-)Preisansage fährt der Betreiber ein eigenes Geschäftsmodell. Die LVZ hat nachgefragt, was dahintersteckt und wie die weiteren Expansionspläne aussehen.