Freitag in Leipzig: Hurra, es sind Ferien - aber wie geht‘s danach weiter?

In Sachsen haben die Winterferien heute mit der Zeugnisausgabe in den Schulen begonnen. Zwei Wochen Pause - für die Schülerinnen und Schüler. Und dann? Die Eltern von 32.400 Viertklässler in Sachsen beschäftigen sich nun mit der Frage: Was ist der nächste richtige Schritt für mein Kind - Gymnasium oder Oberschule?