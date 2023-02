﻿Leipzigs Milchautomaten werden geschlossen – Hier bekommen Kunden noch Frischmilch

Tiefer Frost, aber kein Schnee in Leipzig – Schlitten und Ski bleiben in den Ferien im Keller

Bis auf zehn Grad unter Null fiel das Quecksilber in der Nacht zum Dienstag in Leipzig. Von echtem Winterwetter mit Schnee fehlt aber weiter jede Spur. Und auch in den anstehenden Winterferien bleibt es wohl eher trocken.