﻿Leipzig gehört wieder zu den zehn staureichsten deutschen Städten

In Leipzig sind die Staus länger geworden. Das hat der Verkehrsanalyst Inrix ermittelt: Autofahrer standen im Jahr 2022 durchschnittlich 46 Stunden in Staus. Die Durchschnittsgeschwindigkeit in der Leipziger Innenstadt liegt nur noch bei 26 km/h.

Die Nachmittagsspitze des Berufsverkehrs ist für viele Autofahrer in Leipzig inzwischen ein Horror-Erlebnis: Der Verkehr staut sich scheinbar ohne Ende – selbst auf Straßen, in denen nicht gebaut wird.

Leipzig. Leipzig taucht wieder im Ranking der zehn staureichsten Städte in Deutschland auf. Mit 46 Staustunden standen Autofahren im Stadtgebiet im vergangenen Jahr sechs Stunden länger im Stau als im Vorjahr, hat der weltweit führende Analyst von Verkehrsdaten, Inrix Inc., ermittelt. Das sind 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Vergleich zum Jahr 2019 nahmen die staubedingen Zeitverluste sogar um 38 Prozent zu. Leipzig katapultierte sich damit im deutschlandweiten Stau-Ranking von Platz 11 auf Platz 6.

Verkehrsaufkommen um 21 Prozent gestiegen

Die Studienmacher – die für ihr Ranking mehr als 1000 Städte in 50 Ländern untersuchten – haben auch ermittelt, dass das Verkehrsaufkommen in Deutschland 2022 wieder über das des Corona-Vorkrisenniveaus von 2019 angestiegen ist. Das Verkehrsaufkommen, bemessen in Fahrzeugkilometern an Wochentagen, sei gegenüber 2021 um 21 Prozent gestiegen und liege damit um acht Prozent über dem Niveau von 2019, heißt es. Busse und Bahnen hätten dagegen im ersten Halbjahr 2022 immer noch gut ein Fünftel (21 Prozent) weniger Fahrgäste befördert als im ersten Halbjahr 2019.

Für die Leipziger Innenstadt wurde ermittelt, dass dort die Durchschnittsgeschwindigkeit bei nur noch 26 Stundenkilometer liegt. Das sind nur noch acht Stundenkilometer mehr als in der staureichsten Straße in Deutschland – dem Mittleren Ring in München im Abschnitt zwischen Settner- und Plinganserstraße, wo nur noch 18 Stundenkilometer erreicht werden. Wer den Münchner Hotspot im Jahr 2022 regelmäßig zu Stoßzeiten befuhr, für den summierten sich die täglichen 13 Minuten Zeitverlust auf 51 Stunden im Jahr, heißt es in der Studie.

Das Ranking der zehn staureichsten Städte in Deutschland nach Staustunden. © Quelle: Inrix

Leipzig taucht nicht zum ersten Mal im Stau-Ranking des Verkehrsdaten-Analysten Inrix auf. Im Jahr 2018 war die Stadt dort auf Platz 4 gelandet – nach Berlin, München und Hamburg. Im Jahr 2020 lag Leipzig mit 31 Staustunden auf Platz 5 – nach Berlin , Nürnberg und Hamburg.

Im vergangenen Jahr haben Staus und verstopfte Straßen in Deutschland insgesamt 3,9 Milliarden Euro gekostet, heißt es in der Studie. Für Leipzig werden die Staukosten mit insgesamt 92 Millionen Euro angegeben; für einen durchschnittlichen Fahrer oder Fahrerin mit 460 Euro. Zusätzliche negative wirtschaftliche Auswirkungen hätten gestiegene Kraftstoffpreise und die Inflation auf Reallöhne, Pendlerverkehr, den Frachtverkehr gehabt, heißt es weiter.

In fast allen der zehn staureichsten Städte in Deutschland war der Zeitverlust durch verstopfte Straßen um einige Stunden höher als noch 2021. Dabei bleibt München mit 74 Staustunden die staugeplagteste Stadt Deutschlands (2021: 79), gefolgt von Berlin mit 71 Staustunden (6 Stunden mehr als 2021) und Hamburg mit 56 Stunden (2021: 47). Potsdam erreicht wieder Platz vier und steigert seinen Zeitverlust auf 55 Stunden (2021: 46 Stunde). Auf den Plätzen fünf und sechs folgen Darmstadt und Leipzig mit 47 beziehungsweise 46 Stunden Stauzeit. München und Nürnberg sind die einzigen Städte im Top-10-Ranking, die einen Rückgang des Verkehrs gegenüber der Zeit vor der Corona-Pandemie vorweisen können.

Corona-Einbruch vollständig kompensiert

Während in den USA in 39 Prozent der Stadtgebiete der Zeitverlust durch Staus und stockenden Verkehr über dem Vor-Corona-Niveau liegt, sind es in den europäischen Städten 42 Prozent. In Deutschland verzeichnen sogar 37 von 72 Städten (51 Prozent) längere Stauzeiten als noch 2019. Und das, obwohl die Telearbeit mit der Einführung von Hybrid-Work-Konzepten deutlich über dem Vor-Corona-Niveau liegt.

Weltweit führt London wieder die Liste der staureichsten Städte an. Dort verloren Autofahrer im Jahr 2022 durchschnittlich 156 Stunden im Berufsverkehr – das sind 5 Prozent mehr als im Vorjahr (148 Stunden). Auf dem zweiten Platz liegt Chicago, wo der Zeitverlust durch Stau und stockenden Verkehr im Vergleich zu Vorjahr um fast 50 Prozent auf nun 155 Stunden zunahm. Das drittplatzierte Paris verzeichnete einen leichten Rückgang der Staustunden auf 138 Stunden – nach 140 im Jahr 2021. Neben London und Paris gehören aus Europa auch Palermo mit 121 Staustunden (2021: 109) und Dublin mit 114 Staustunden (2021: 89) unter die Top 10.