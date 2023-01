Bei einem Laubenbrand am Samstagabend in Leipzig Mockau haben Polizei und Feuerwehr eine Leiche geborgen. Die Identität der mutmaßlich männlichen Person ist bislang unklar.

Polizei und Feuerwehr haben am Samstagabend nach einem Laubenbrand in Leipzig Mockau eine Leiche entdeckt.

Feuerwehr findet Leiche nach Brand in Gartenlaube in Leipzig Mockau

Brand in Kleingartenanlage

Brand in Kleingartenanlage

Leipzig. Beim Brand einer Gartenlaube in Mockau-Süd haben Feuerwehr und Polizei am Samstagabend gegen 23.30Uhr eine Leiche entdeckt. Wie die Polizei am Sonntag auf LVZ-Nachfrage mitteilte, handelt es sich bei dem Toten mutmaßlich um einen Mann. Die Identität der Leiche ist jedoch noch unklar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei dem Verstorbenen handle es sich nicht um den Besitzer der Gartenlaube. Den habe die Polizei bereits in der Nacht noch angetroffen. Die Ermittlungen laufen. Polizeiangaben zufolge gebe es aktuell keine Hinweise auf ein Verbrechen.

Die Gartenlaube wurde durch das Feuer komplett zerstört.