Unbekannte wollen bei Juwelier in Leipziger Einkaufscenter einbrechen

Leipzig. Unbekannte haben versucht, in ein Juweliergeschäft in einem Einkaufszentrum in Mockau-Nord in Leipzig einzubrechen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Gegen 3.40 Uhr versuchten sie, sich Zugang zu verschaffen. Dafür hebelten sie zunächst die Eingangstür zum Einkaufszentrum im Leipziger Norden auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Danach versuchten sie vergeblich, eine Scheibe von einem Juweliergeschäft einzuschlagen. Dadurch wurde die Alarmanlage ausgelöst, die die Täter offenbar verschreckte. In das Geschäft gelangten sie laut Polizei nicht. Sie flüchteten in unbekannte Richtung und hinterließen einen Sachschaden, der noch nicht beziffert ist. Die Polizei ermittelt zum Delikt eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

LVZ