Leipzig-Möckern: Betrunkener bedroht 32-Jährigen mit Pistole

Leipzig. Ein Ausflug zum „Männertag“ am vergangenen Donnerstag endete für einen 32-Jährigen im Leipziger Nordwesten in einer Gefahrensituation: Auf der Georg-Schumann-Straße im Stadtteil Möckern richtete ein 39-Jähriger eine Schreckschusswaffe auf ihn, wie die Polizei mitteilte. Was der Bedrohte wohl nicht wusste: Die Waffen sei zumindest nicht geladen gewesen, so die Beamten weiter.

Die Polizei wurde gegen 21.45 Uhr von Zeugen gerufen, traf den Täter vor Ort an und beschlagnahmte seine Pistole. Wie sich herausstellte, hatte der Tatverdächtige auch keinen Waffenschein. Bei dem 39-Jährigen wurde eine Blutalkoholkonzentration von 1,78 Promille nachgewiesen. Er müsse sich nun wegen des Verdachts der Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

