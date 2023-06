﻿Mehrere Autos im Leipziger Osten durch Feuer zerstört

Leipzig. In der Nacht zu Freitag haben in Mölkau vier Fahrzeuge gebrannt. Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 1 Uhr in die Engelsdorfer Straße gerufen. Wie es zu dem Feuer gekommen ist, sei bisher noch unklar.

Drei Pkw brannten vollständig aus. Ein weiteres Fahrzeug wurde stark beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr Mölkau löschte den Brand. Laut Polizei beträgt der Schaden etwa 100.000 Euro.

