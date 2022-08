Für Techno gibt es keine Altersgrenze: Tausende Fans von Jung bis Alt erleben am Sonnabend die Premiere des Tanzfestivals „Monument Open Air“ am Völkerschlachtdenkmal. Besonders gefeiert wird Star-DJ Paul Kalkbrenner in seiner Geburtsstadt Leipzig.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket