Nach Unreal-Festival: Müll am Völkerschlachtdenkmal ärgert Anwohner

Leipzig. Mülltüten, Plastikbecher und Pappkartons – auch noch zwei Tage nach dem „Unreal Techno Open Air“ lag jede Menge Abfall vor dem Völkerschlachtdenkmal. Am Montagvormittag gaben einige LVZ-Leser und -Leserinnen den Hinweis: Touristen seien „völlig geschockt“ gewesen.

Die Stadtreinigung Leipzig teilte am Montag auf LVZ-Nachfrage mit, dass bislang nicht mit der Reinigung der Straße des 18. Oktobers begonnen werden konnte. Zwar habe der Veranstalter die Stadtreinigung mit dem Aufräumen beauftragt. Allerdings sei der Abbau bis Montag nicht abgeschlossen gewesen. Deshalb hätten die Kehrmaschinen nicht mit ihrer Arbeit starten können.

„Feinreinigung“ am Völki soll am Dienstag stattfinden

Nachdem der Veranstalter den Abbau am Montag beendet hat, soll es nun mit der Aufräumaktion losgehen, so die Stadtreinigung. Demnach ist am Dienstag die „Feinreinigung“ geplant und es würde beispielsweise herumfliegender Müll beseitigt.

Tausende hatten am Samstag von 12 bis 22 Uhr bei dem Open Air gefeiert. Es war nicht das erste Mal, dass der Platz vor dem Völkerschlachtdenkmal für Veranstaltungen genutzt wurde.

