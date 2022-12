﻿Müll wird in Leipzig wegen der Weihnachtsfeiertage später abgeholt

An Feier- und Festtagen gibt es erfahrungsgemäß mehr Müll. Dann kann es besonders wichtig sein, keinen Leerungstermin der Leipziger Stadtreinigung zu verpassen. Doch zwischen Weihnachten und Silvester gelten geänderte Termine.

Zwischen Weihnachten und Silvester kommen besonders viele Verpackungen in die blauen Tonnen.

Leipzig. Durch die Weihnachtsfeiertage verschiebt sich die Abfallentsorgung in Leipzig. Dies teilte am Mittwoch der kommunale Eigenbetrieb Stadtreinigung mit. Die Tonnen werden deshalb in der Woche vom 26. Dezember bis zum 30. Dezember jeweils einen Tag später geleert.

So findet beispielweise die für Montag, den 26. Dezember, avisierte Leerung jetzt am Dienstag, den 27. Dezember, statt. Dies gilt bis zu geplanten Leerung am Freitag, den 30. Dezember, die auf Samstag, den 31. Dezember, verlegt wird.

Serviceteam gibt Auskunft

Diese Verschiebungsregelung übernimmt auch die Firma Abfall-Logistik Leipzig GmbH, die die blauen und gelben Tonnen beziehungsweise Säcke entsorgt. Fragen rund um die Abfallentsorgung beantwortet das Serviceteam der Stadtreinigung unter der Telefonnummer (0341) 657 11 11.

