﻿Leipzig muss sich in Stadtreinigung stärker finanziell engagieren

Wenn die Kosten für Kraftstoff, Personal und Material weiter so steigen, droht den Leipzigerinnen und Leipzigern bei Müllentsorgung und Straßenreinigung in drei Jahren ein Gebührenschock, warnt LVZ-Redakteur Klaus Staeubert.

Leipzig. In Zeiten, da ein Preisschock den nächsten jagt, ist das mal eine gute Nachricht: Die Leipziger Stadtreinigung dreht nicht wesentlich an der Gebührenschraube. Die Kosten sowohl für die Abfallentsorgung als auch die Straßenreinigung – zumindest dort, wo die Leistung sich nicht ändert – bleiben für die Leipzigerinnen und Leipziger auch in den kommenden beiden Jahren nahezu konstant. Und das, obwohl sich die Ausgaben für Kraftstoff um bis zu 50 Prozent erhöht haben, Material im Schnitt fünf Prozent teurer geworden ist, die Löhne fürs Personal steigen und umfangreiche Investitionen etwa in eine klimagerechte Fahrzeugflotte oder in neue Unterflursammelsysteme notwendig werden.

Einmal verfrühstückt, sind die Rücklagen weg

Bezahlt wird die Gebührenstabilität jetzt im Wesentlichen mit dem wirtschaftlichen Erfolg der vergangenen Jahre. Doch diese Rücklagen stehen nicht unbegrenzt zur Verfügung. Einmal verfrühstückt, ist das angesparte Geld weg. Lediglich Zeit hat sich der kommunale Eigenbetrieb damit erkauft. Sollten sich die Betriebskosten weiter so entwickeln wie zuletzt, dann droht den Leipzigerinnen und Leipzigern spätestens in drei Jahren ein Gebührenschock. Um den zu verhindern, müsste sich die Kommune stärker finanziell in der Stadtreinigung engagieren. Sonst wird illegale Müllentsorgung wie schon in den 1990er-Jahren wieder zu einem ersten Problem.