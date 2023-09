Duo bricht in leere Wohnung ein und wird auf frischer Tat ertappt

Leipzig. Die Leipziger Polizei konnte dank eines aufmerksamen Augenzeugen zwei mutmaßliche Einbrecher im Zentrum-West stellen. Dem Hinweisgeber waren die zwei Personen aufgefallen, die sich am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in der Max-Beckmann-Straße verschafften, so die Polizei am Donnerstag.

Die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus stand zum Tatzeitpunkt leer, dementsprechend stahlen die 20-Jährige und der 27-Jährige nichts. Die Einsatzkräfte fanden Hebelwerkzeug vor Ort. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs und Verdachts eines Einbruchsdeliktes.

