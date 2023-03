﻿Nach Razzia in Leipzig-Connewitz: Ermittlungsbehörden halten sich bedeckt

In der Zwenkauer Straße in Leipzig-Connewitz wurde am Mittwoch eine Wohnung durchsucht.

Leipzig. Die Wohnungsdurchsuchung in einem Mehrfamilienhaus im Leipziger Stadtteil Connewitz stand im Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Leipzig. Details zu dem Verfahren und den Hintergründen der Durchsuchungsmaßnahmen wollte die Staatsanwaltschaft mit Verweis auf die noch laufenden Ermittlungen jedoch nicht nennen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchung wurden Gegenstände, die als Beweismittel in Betracht kommen, sichergestellt. Zu einer Festnahme ist es nicht gekommen“, erklärte der Sprecher der Leipziger Staatsanwaltschaft, Ricardo Schulz. Um die Ermittlungen nicht zu gefährden und zum Schutz der Persönlichkeitsrechte des von der Maßnahme Betroffenen, für den bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung gilt, könnten keine weiteren Einzelheiten bekanntgegeben werden, teilte der Pressesprecher weiter mit.

Staatsanwaltschaft verweist auf laufende Ermittlungen

Die Durchsuchungsmaßnahmen wurden am Mittwochmittag von Einsatzkräften der Leipziger Polizei und des Landeskriminalamts Sachsen (LKA) in Leipzig-Connewitz durchgeführt und fanden im Rahmen von Ermittlungsarbeiten des Polizeilichen Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrums (PTAZ) statt. Nach LVZ-Informationen befindet sich die durchsuchte Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Zwenkauer Straße. Laut Staatsanwaltschaft dauern die Ermittlungen an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Leipzig-Connewitz kommt es immer wieder zu Hausdurchsuchungen. Zuletzt waren im Januar zwei Wohnungen durchsucht worden. Die Maßnahmen standen im Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren wegen schweren Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.