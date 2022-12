﻿Nach Unfall mit drei Toten in Leipzig: Raser aus Prager Straße muss in Haft

Der 51-jährige Marko H. raste im Frühjahr 2021 auf der Prager Straße in Leipzig in eine Gruppe Fußgänger – drei Menschen starben. Am Mittwoch wurde er am Amtsgericht zu einer Haftstrafe verurteilt.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket