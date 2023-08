34-Jähriger stiehlt im Leipziger Norden die neue Küche seines Nachbarn – Polizei findet in seiner Wohnung noch mehr

Leipzig. Weil ihm seine Küche gestohlen worden war, hat ein 32-Jähriger am Montag in Mockau-Nord die Polizei gerufen. Wie die Polizeidirektion Leipzig am Dienstag mitteilte, ließ sich der Mann gegen 10.30 Uhr eine Einbauküche in den Hausflur seiner Wohnung in der Mockauer Straße liefern. Kurz darauf habe er festgestellt, dass diese ihm entwendet wurde.

Als die Beamten eintrafen, entdeckten sie eine Schleifspur am ehemaligen Abstellort der Küche. Diese führte die Polizisten zu der Haustür eines Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus. Der zuständige Bereitschaftsrichter ordnete daraufhin die Durchsuchung der Wohnung an. Neben der gestohlenen Küche fanden die Beamten auch Cannabispflanzen. Der 34-jährige Mieter muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Diebstahls verantworten.

