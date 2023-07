﻿Petition läuft weiter: Naturschützer wollen Bäume retten

Leipzig. An der S-Bahn-Station Leuschnerplatz sowie an der Litfaßsäule vorm ehemaligen Bowlingtreff finden sich diverse Schilder. Umweltschützer rufen dazu auf, eine Petition zu unterschreiben, um den Kahlschlag auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz zu beenden. Bürger werden gebeten, die Petition, die noch gut 70 Tage läuft, zu unterstützen. Auf dem Platz sind derweil die ersten Baufelder eingezäunt, bauvorbereitende Maßnahmen laufen, der Stadtrat hat den Bebauungsplan Leuschnerplatz auf der jüngsten Tagung vor der Sommerpause am 5. Juli beschlossen. Die Initiative Stadtnatur, Umweltbund Ökolöwe und Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) wollten das noch kurz vor der Tagung mit einer Mahnwache verhindern, stellten die „unzeitgemäße Baupolitik“ an den Pranger.

Hintergrund: Durch die künftige Bebauung des Platzes gehen ein wertvoller, über 50 bis 70 Jahre gewachsener Baum- und Strauchbestand auf dem Platz und damit auch sein einmaliger Artenreichtum zum größten Teil verloren. Der BUND warb beispielsweise für einen „Park der biologischen Vielfalt“. Die Stadträte setzten allerdings auf Ausgleich – wollen ein nutzungsgemischtes Quartier mit viel Grün entwickeln. So sieht der Bebauungsplan zwingend vor, 109 Bäume neu zu pflanzen. Alle zukünftigen Baumfällungen sollen zudem im Plangebiet ausgeglichen werden. Einen Antrag der Grünen-Fraktion, wenigstens eine Grünfläche mit einem alten Silberahorn zu erhalten, lehnt der Stadtrat ab.

Naturschützer werben für den Erhalt alter Bäume, wie hier am Ex-Bowlingtreff auf dem Leuschnerplatz in Leipzig. © Quelle: André Kempner

Petition: Ziel ist neue Planung zum Erhalt des Baumbestandes

Mit dem Bebauungsplan gibt es inzwischen Baurecht – die Naturschützer sammeln dennoch weiter Unterschriften. 3025 Menschen haben die Petition bislang unterschrieben. Ziel ist es, eine neue Planung zu erreichen, die den Erhalt des Baumbestandes (durch Einrücken der Baulinien möglich) sowie einen rechtskonformen Vollzug des Artenschutzrechts vorsieht.

Doch was kann die Petition noch bewirken? „Wenn die Initiatoren sie in der Geschäftsstelle des Ausschusses oder in der Stadtverwaltung einreichen, behandeln wir sie natürlich auch“, sagt Beate Ehms (Die Linke), die Vorsitzende des Petitionsausschusses. „Das trifft auch bei Änderungen von Bebauungsplänen zu, über die der Stadtrat dann entscheiden muss.“ Allerdings: Ein Einrücken der Baulinien, wie von den Naturschützern angeregt, hatte der Rat bereits abgelehnt.

Kein Erfolg mit Radstreifen vorm Hauptbahnhof

Wenig Erfolg hatte eine Petition, die einen Stopp der Bauarbeiten für den grün markierten Radweg vor dem Hauptbahnhof sowie eine aktive Einbeziehung der Leipzigerinnen und Leipziger bei der Entwicklung eines tragfähigen Konzeptes forderte. 25 166 Menschen haben sie unterschrieben. Doch der Radverkehr vorm Hauptbahnhof rollt. Für „reine verkehrsorganisatorische Maßnahmen“, erklärt Jürgen Kasek (Grüne) aus dem Petitionsausschuss, sei der Stadtrat nicht zuständig. Der beschließe lediglich die Rahmenpläne und Konzepte. „Ein Teil der Petition wurde aber herausgelöst, da geht es um ein Radverkehrskonzept – das werden wir dann nach der Sommerpause behandeln“, so Ehms.

Eine andere Petition des Umweltbundes Ökolöwe, die eine (mögliche) unbegrenzte Zulassung von Motorbooten auf dem Cospudener See verhindern will, hatte indes Erfolg. Der Stadtrat hat die Forderung von 10 569 Menschen in die Diskussion einbezogen – sieht das genauso und will gegebenenfalls auch Rechtsmittel prüfen. Die Entscheidung liegt jedoch bei der Landesdirektion. Ergebnis: offen.

