Leipzig: Neue Bauetappe in der Dieskaustraße – die Brückenstraße wird gekappt

Leipzig. Welche neuen Baustellen kommen ab dem Montag (14. August) in den nächsten Tagen auf die Leipziger zu? Hier die wichtigsten aktuellen Einschränkungen:

Dieskau-/Hutten-/Brückenstraße: Dort startet am Montag der Bauabschnitt „Verkehrsknoten Brückenstraße“, in dem bis voraussichtlich 10. November der Bereich zwischen Brücken- und Huttenstraße erneuert wird. Aufgrund der Vollsperrung des Verkehrsknotens Brückenstraße/Dieskaustraße werden für den Durchgangsverkehr zusätzliche Umleitungen eingerichtet: großräumig über die S46 Rippachtalstraße und des Weiteren über die Koburger, Wundtstraße, Schleußiger Weg und Altranstädter Straße. Die innere Umleitung wird über die Gerhard-Ellrodt-Straße, die Bismarckstraße und die Arthur-Nagel-Straße geführt. Die Buslinie 65 wird geteilt und fährt nur noch zwischen Markranstädt und Großzschocher sowie zwischen Markkleeberg, S-Bahnhof und Cospudener See. An Schultagen verkehren einzelne Fahrten der Linie 65 durchgehend zwischen Großzschocher und Markkleeberg mit Umleitung. Die Nachtbuslinie N1 fährt weiterhin in Richtung Hauptbahnhof zwischen Wasserwerk Windorf und Huttenstraße mit einer örtlichen Umleitung und bedient die Haltestelle Großzschocher, Gerhard-Ellrodt-Straße zusätzlich.

Permoserstraße: Komplett dicht ist von Montag an bis zum 8. September der Bereich zwischen Paunsdorfer Allee und Stadtgrenze. Eine Umleitung führt in beide Richtungen über Paunsdorfer Allee, Riesaer und Dresdner Straße.

Sommerfelder Straße 124: Dort sind von Montag bis Freitag (18. August) am Knoten Sommerfelder/Engelsdorfer Straße die Fahrtrichtungen Gera, Chemnitz und Stötteritz gesperrt. Eine Umleitung führt über die Engelsdorfer und Zweinaundorfer Straße. Der Verkehr wird an der Kreuzung mit einer mobilen Ampel geführt.

Rehbacher Straße: Diese Verbindung ist wegen Trinkwasserarbeiten von Montag bis zum 5. September voll gesperrt.

Zweenfurther Straße: Hier wird von Montag bis zum 15. September die Straße repariert und in Höhe der Hausnummern 2a-3 voll gesperrt.

Bundesstraße 6: Ab Montag wird ein rund 1000 Meter langer Fahrbahnabschnitt von der A 14-Anschlussstelle Leipzig-Ost, einschließlich der Brücke über die Autobahn, bis zum Ortseingang Leipzig am Kreuzungsbereich mit der Paunsdorfer Allee erneuert. Die Arbeiten sind bis Mitte September 2023 geplant; bis dahin wird die B 6 in diesem Bereich voll gesperrt. Der Durchgangsverkehr aus Richtung Wurzen fließt ab Borsdorf über die S 78, die Dresdner sowie Riesaer Straße und über die Paunsdorfer Allee wieder zur B 6. In entgegengesetzter Richtung wird der Verkehr in analoger Weise um den Baubereich geleitet. Während der Bauzeit bleibt die Autobahnanschlussstelle Leipzig-Ost in Fahrtrichtung Dresden für den Verkehr aus Wurzen gesperrt. Es wird eine Umleitung ab der Anschlussstelle Leipzig-Ost auf der A 14 in Fahrtrichtung Halle mit anschließender Wendefahrt an der Anschlussstelle Leipzig-Nordost und zurück auf der A 14 in Richtung Dresden eingerichtet. Die Umleitung der A 14-Anschlussstelle Leipzig-Ost von und nach Leipzig erfolgt ausschließlich über die Anschlussstelle Leipzig-Nordost. Dabei wird der Verkehr aus Leipzig kommend von der B 6 über die Paunsdorfer beziehungsweise Portitzer Allee, weiter über die B 87 und die Torgauer Straße zur Anschlussstelle Leipzig-Nordost geführt. In Richtung Leipzig geschieht dies analog.

Meusdorfer Straße 45: Dort ist von Montag bis zum 25. August die Fahrtrichtung Wolfgang-Heinze-Straße ab Biedermannstraße gesperrt. Die Zufahrt in die Biedermannstraße ist möglich.

Azaleenstraße 2a: Von Montag bis Freitag ist an dieser Stelle voll gesperrt und eine Umleitung über Knautnaundorfer, Seume- und Erikenstraße eingerichtet.

Quelle: Stadt Leipzig/Leipziger Wasserwerke

www.leipzig.de/verkehrsinformationssystem

LVZ