Neue Baustellen: Leipziger Gleisnetz wird fit gemacht für breitere XXL-Straßenbahnen

Ein größeres Projekt folgt dem Streckenverlauf der Linie 11. Das betrifft die Georg-Schumann Straße zwischen der Böhmestraße und Chausseehaus, zwischen Am Viadukt und Linkelstraße einschließlich der Gleisschleife sowie Abschnitte zwischen Kirschbergstraße bis Am Viadukt und die Wiederitzscher Straße bis zur S-Bahn-Brücke. Dazu kommen die Bereiche Hallesche Straße zwischen Auenblickstraße und Stahmelner Allee sowie der Abschnitt Leipziger Straße in Richtung Schkeuditz zwischen Altscherbitzer Straße und Alte Straße. Der Baubeginn soll hier in den Jahren 2026 und 2027 erfolgen.