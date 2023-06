Baustellen Report

In Leipzigs Gerhard-Elllrodt-Straße stehen die Absperrzäune bereit. Ab Montag, 19. Juni, soll am Bahnübergang gearbeitet werden, wofür der Bereich gesperrt wird.

Obwohl es in Leipzig bereits zahlreiche Baustellen gibt, sollten sich Autofahrer in den nächsten Tagen auf neue Einschränkungen einstellen. So in der Wundtstraße und an der A-14-Anschlussstelle Kleinpösna.

