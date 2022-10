Im Herbst steht der Kürbis in vielen Haushalten auf dem Speiseplan. Es ist die Zeit der Suche nach Rezepten, Zutaten und Varianten. Eine wahre Fundgrube ist dabei das alljährliche Kürbisfest in Lindennaundorf, das sich vom Geheimtipp zu einem „lebendigen Kochbuch“ gemausert hat. Am Samstag war es wieder so weit.