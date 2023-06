Neue Gemeinschaftsunterkunft in der Karl-Heine-Straße in Leipzig geplant

Leipzig. Um den Bedarf an Unterbringungsplätzen für Geflüchtete in Leipzig zu decken, will die Stadt in der Karl-Heine-Straße eine Gemeinschaftsunterkunft einrichten. Geplant ist der Einzug in ein Mehrfamilienhaus mit den Hausnummern 43 bis 45, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Demnach bestätigte Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) den Vorschlag von Sozialbürgermeisterin Martina Münch (SPD) in seiner Dienstberatung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die geplante Gemeinschaftsunterkunft soll ab Juli 2024 bis zu 60 Geflüchtete aufnehmen. Zu diesem Zweck werden die freien Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus für einen Zeitraum von zwölf Jahren durch die Stadt Leipzig angemietet. Vor der Inbetriebnahme der Unterkunft wird das Gebäude vom Eigentümer saniert. Darüber hinaus soll das Dachgeschoss mit zusätzlichen Wohnungen ausgebaut werden.

Lesen Sie auch

Mehrere kleine Unterkünfte in Leipzig

Die neue Unterkunft fügt sich in die Konzeption der Stadt Leipzig ein, neben größeren Unterkünften verstärkt kleine, im gesamten Stadtgebiet verteilte Unterkünfte zu betreiben. Sie ist den Angaben zufolge zudem notwendig, um vorübergehend errichtete Notunterkünfte wieder ablösen zu können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Bewirtschaftung und soziale Betreuung soll durch einen externen Partner erfolgen, der der Planung nach im zweiten Quartal des Jahres 2024 ausgesucht wird. Die Kontaktdaten des Betreibers sollen rechtzeitig vor Inbetriebnahme veröffentlicht werden, hieß es.

Hintergrund: Die Anzahl der Menschen, die in Deutschland vor Krieg und Verfolgung Zuflucht suchen, ist seit dem letzten Jahr gestiegen. Auch Leipzig hat in den zurückliegenden Monaten wieder mehr Geflüchtete aufgenommen. Mittlerweile sind alle Plätze in bestehenden Gemeinschaftsunterkünften belegt. Vorübergehend muss die Stadt Leipzig Notunterkünfte wie zum Beispiel Zelte zur Unterbringung von Geflüchteten betreiben. Das Sozialamt sucht in der ganzen Stadt nach geeigneten Häusern und Flächen.

LVZ