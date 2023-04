Leipzig plant neue Notunterkunft für Geflüchtete in der Semmelweisstraße

Leipzig. Die Stadt Leipzig baut eine neue Notunterkunft für Geflüchtete in der Semmelweisstraße im Zentrum-Südost. Grund dafür seien die kurzfristig dringend benötigten Kapazitäten zur Unterbringung geflüchteter Menschen, wie aus einer Mitteilung aus dem Rathaus vom Donnerstag hervorgeht.

Warum plant die Stadt eine neue Notunterkunft?

Aus dem Rathaus heißt es dazu: „Die Zahl der Menschen, die in Deutschland vor Krieg und Verfolgung Zuflucht suchen, ist seit dem letzten Jahr deutlich gestiegen. Auch Leipzig hat in den zurückliegenden Monaten wieder mehr Geflüchtete aufgenommen. Mittlerweile sind alle Plätze in bestehenden Gemeinschaftsunterkünften belegt. Das Sozialamt sucht in der ganzen Stadt nach geeigneten Häusern und Flächen. Vorübergehend ist es notwendig, die Menschen in kurzfristig hergerichteten Notunterkünften unterzubringen.“

Wo wird die Notunterkunft gebaut?

Auf einer Freifläche in der Semmelweisstraße zwischen Philipp-Rosenthal-Straße und der Straße des 18. Oktober wird die Notunterkunft eingerichtet. Diesem Vorschlag von Bürgermeisterin Martina Münch folgte Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) in seiner Dienstberatung. Der Standort befindet sich im städtischen Eigentum.

Wie wird die Notunterkunft gestaltet?

Auf der Freifläche sollen Leichtbauhallen zur Unterbringung von Geflüchteten und eine Verpflegungshalle mit Herden, Spülen und Kühlschränken sowie ein Speiseraum errichtet werden. Dazu kommen Container für WC-Räume, Dusch- und Waschmöglichkeiten sowie Personal- und Gemeinschaftsräume.

Was sieht der Zeitplan zum Bau der Notunterkunft vor?

Nach den vorbereitenden Arbeiten auf dem Grundstück werden die Leichtbauhallen voraussichtlich ab Mai 2023 geliefert und aufgebaut. Die Notunterkunft soll im Juli 2023 in Betrieb genommen werden. Laut Stadt handelt es sich um eine Übergangslösung. Wie lange dieser Übergang andauern wird, wurde seitens der Stadt nicht angegeben.

Wie viele Menschen finden in der Notunterkunft Platz?

Die Stadt vermeldet, dass insgesamt bis zu 208 Personen in der neuen Notunterkunft untergebracht werden können.

Wie können Anwohner sich weiter informieren?

Die Stadt Leipzig wird vor Eröffnung der Unterkunft zu einem Tag der offenen Tür einladen, an dem Anwohnerinnen und Anwohner die Unterkunft besichtigen und sich mit den Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern vor Ort austauschen können. Der konkrete Termin wird noch bekannt gegeben.