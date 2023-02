﻿Neue Notunterkunft für Geflüchtete in Leipzig-Stötteritz

In Leipzig-Stötteritz entsteht eine neue Notunterkunft für geflüchtete Menschen. Bis zu 330 Menschen sollen dort in Zelten untergebracht werden. Vorher werden Anwohnerinnen und Anwohner zu einem Tag der offenen Tür eingeladen.

Neue Notunterkunft für Geflüchtete in der Kommandant-Prendel-Allee 63 in Leipzig.

Leipzig. Im Leipziger Stadtteil Stötteritz wird eine neue Notunterkunft für geflüchtete Menschen eingerichtet. Die Zelt-Anlage soll auf einer Brachfläche in der Kommandant-Prendel-Allee 63/Kolmstraße entstehen und Platz für bis zu 330 Personen bieten, wie die Stadt am Dienstag mitteilte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf dem Gelände im Leipziger Südosten werden nach Auskunft der Stadt sieben Zelte errichtet. Zusätzlich werden Container für Duschen und weitere für die Sanitäranlagen aufgestellt. Die Beräumungsarbeiten auf der Fläche hätten bereits begonnen, hieß es. Die Notunterkunft wird von der Saxonia Catering GmbH & Co. KG errichtet und betrieben. Voraussichtlich ab März werden nach und nach die ersten Geflüchteten in der Zeltunterkunft ankommen.

Tag der offenen Tür für Anwohnerinnen und Anwohner

Vor der Eröffnung wollen Stadt und Betreiber die Anwohnerinnen und Anwohner in der Umgebung der Notunterkunft zu einem Tag der offenen Tür einladen. Dort soll es die Gelegenheit geben, sich mit den Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern vor Ort auszutauschen. „Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben“, so eine Sprecherin der Stadt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die Bauarbeiten für die neue Notunterkunft für Geflüchtete in der Kommandant-Prendel-Allee in Leipzig-Stötteritz haben bereits begonnen. © Quelle: André Kempner

Leipziger Gemeinschaftsunterkünfte sind voll

Die Zeltunterkunft solle nur vorübergehend genutzt werden, bis ausreichend Plätze in Häusern verfügbar sind, hieß es. „Die Zahl der Menschen, die in Deutschland vor Krieg und Verfolgung Zuflucht suchen, ist seit dem letzten Jahr deutlich gestiegen“, so die Stadt. Auch Leipzig hätte in den zurückliegenden Monaten wieder mehr Geflüchtete aufgenommen. Mittlerweile seien alle Plätze in bestehenden Gemeinschaftsunterkünften belegt. Zusätzliche Plätze würden dringend benötigt. Das Sozialamt suche in der ganzen Stadt nach geeigneten Häusern und Flächen.

So hat die Stadt etwa die Halle 13 auf der Alten Messe bis Ende 2030 angemietet. Die 8100 Quadratmeter große Halle soll als Reservekapazität zur Notunterbringung von bis zu 329 Menschen dienen. Die ersten Geflüchteten sollen auch hier 2023 einziehen.