Neue Radspur

Seit wenigen Tagen kann man den neuen Radstreifen am Leipziger Hauptbahnhof nutzen. Im morgendlichen Berufsverkehr waren einige Radfahrer auf dem neuen Abschnitt zu sehen.

Auf dem neuen, grün markierten Radweg am Hauptbahnhof fühlen sich viele Radfahrer sicher. Doch auf dem Gehweg wird weiter gefahren – was in eine Richtung derzeit gestattet ist. Das führt zu neuen Konflikten.

