﻿Neue Radspur entsteht auf dem Ranstädter Steinweg

Wegen der beginnenden Markierungsarbeiten wurden am Dienstag die beiden Autospuren auf dem Ranstädter Steinweg reduziert. Dort entsteht in den kommenden Tagen ein neuer Radweg.

Markierungsarbeiten für den neuen Radweg im Ranstädter Steinweg in Leipzig

Leipzig. Am Dienstagvormittag haben auf dem Ranstädter Steinweg im Leipzig Zentrum-Nordwest Markierungsarbeiten für einen neuen Radweg begonnen. Dafür werden die bislang zwei Fahrspuren in stadteinwärtige Richtung teilweise reduziert. Anschließend entsteht auf einer Länge von 350 Metern ein gut 2,50 Meter breiter Fahrradweg, heißt es aus dem zuständigen Verkehrs- und Tiefbauamt.

Ursprünglich sei die Maßnahme im Rahmen des „Aktionsprogramms Radverkehr 2021/22“ bereits für vergangenes Jahr vorgesehen gewesen. Weil zuvor aber noch Fahrbahnborde abgesenkt werden mussten, habe sich der Beginn in dieses Jahr verschoben. Aufgrund der Witterungsbedingungen am Montag konnten die Markierungsarbeiten erst am Dienstag beginnen.

Markierungsarbeiten auf dem Ranstädter Steinweg Am Dienstag haben auf dem Ranstädter Steinweg (Leipziger Zentrum Nordwest) die Markierungsarbeiten für einen neuen Radweg begonnen. © Quelle: Nicole Grziwa

Konflikte mit Fuß- und Autoverkehr sollen behoben werden

Laut Angaben der Kommune sind an dieser Stelle täglich etwa 4000 Radfahrerinnen und Radfahrer unterwegs. Bislang konnten jene einerseits einen schmalen Gehweg zwischen Fahrbahn und Elstermühlgraben nutzen oder zusammen mit den täglich etwa 20.000 Autos auf der Straße fahren. Auf dem Fußweg sei es häufig zu Konflikten mit Fußgängerinnen und Fußgängern gekommen und auf der Straße sei die Sicherheit für Zweiräder aufgrund des zu dichten Überholens der Autos nicht gewährleist, so die Begründung der Verkehrsbehörde.

Parallel zu Arbeiten auf dem Ranstädter Steinweg entsteht aktuell auch vor dem Leipziger Hauptbahnhof ein neuer Radweg. Hier werden die bislang vier Fahrspuren für motorisierte Fahrzeuge auf zwei reduziert. Radfahrerinnen und Radfahrer musste bisher den Fußweg vor dem Bahnhof nutzen – was ebenfalls zu Konflikten mit dem Fußverkehr führte. Auf dem Innenstadtring waren zuletzt täglich mehr als 40.000 Autos unterwegs.