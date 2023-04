﻿Leipzigs neue Stadtwald-Ranger brauchen unsere Unterstützung

Zwei neue Posten zum Schutz des Leipziger Stadt- und Auwalds ist ein richtiger Schritt. Doch die Stadtwald-Ranger müssen auch auf die Unterstützung der Leipziger setzen können, meint LVZ-Redakteur Björn Meine.

Leipzig. Leipzig hat die ersten zwei Stadtwald-Ranger eingestellt. Sie kümmern sich um die Natur- und Umweltbildung der Leipzigerinnen und Leipziger, sie kontrollieren, schützen und pflegen den Stadt- und Auwald. In einer Zeit, in der uns der Wert einer intakten Natur immer bewusster wird, ist die Installation der neuen Posten ein wichtiges und richtiges Signal. Nur eine Botschaft darf von der Einstellung nicht ausgehen: Die kümmern sich jetzt, mich geht das nichts an.