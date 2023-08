﻿Breitere Straßenbahnen kommen nach Leipzig – können aber noch nicht überall fahren

Leipzig. Die Vorbereitungen in Leipzig für den Einsatz breiterer Straßenbahnen kommt voran. Wie die Stadtverwaltung jetzt auf eine Anfrage der AfD-Fraktion mitteilte, sind bereits mehr als 75 Prozent des Liniennetzes der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) aufgeweitet und damit für den Einsatz der neuen XXL-Plus-Fahrzeuge geeignet, die ab dem nächsten Jahr beim Leipziger Straßenbahnunternehmen Heiterblick GmbH montiert werden. Die ersten Fahrzeuge sollen ab Mitte 2025 auf der Linie 16 zum Einsatz kommen, hieß es am Montag auf LVZ-Anfrage bei den LVB.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bis zu 100 breite Bahnen sind im Gespräch

In Leipzig wird die Einführung einer neuen Straßenbahn-Generation vorbereitet, von der es bislang noch keine Fotos gibt. Sie trägt intern die Bezeichnung „NGT Plus“ und wird mit 2,40 Meter rund 10 Zentimeter breiter sein als die bisherigen XL-Bahnen – und so mehr Fahrgäste aufnehmen können. Insgesamt wollen die LVB mehr als 100 solcher Bahnen anschaffen. Neben 45 Meter langen Exemplaren könnten optional auch 30 Meter lange geordert werden, heißt es im Unternehmen.

Laut Darstellung der Planer im Rathaus steht auch dem auf der Linie 15 geplanten Einsatz der neuen Wagenzuggeneration nichts im Wege. Zwar müssten zuvor noch Gleise in der Jahnallee im Bereich der Zeppelinbrücke umgebaut werden, dies sei aber „ab 2024“ vorgesehen, heißt es im Antwortschreiben an die Ratsfraktion der AfD. „Der Einsatz der XXL-Plus-Fahrzeuge wird somit ab 2025 auch auf der Linie 15 möglich sein.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Plan der Stadt: „Die Landsberger Straße wird 2024 umgebaut“

Während der Sanierung der Zeppelinbrücke werde es ein Baugleis geben, dass „den Straßenbahnbetrieb über die im Bau befindliche Zeppelinbrücke“ möglich machen soll. „Dadurch können ab 2025 auch XXL-Plus-Fahrzeuge die Linie 15 befahren.“

Ausdrücklich betont wird, dass der wegen unerwartet hoher Baukosten verschobene Umbau der Landsberger Straße keine Auswirkungen auf den geplanten Einsatz der breiteren Fahrzeuge haben wird. „Das Projekt in der Landsberger Straße soll im Jahr 2024 umgebaut werden“, ist zu lesen. „Diese Strecke wird durch die Linie 4 befahren, welche nicht zu den ersten Linien gehört, auf denen XXL Plus eingesetzt werden soll.“ Vorgesehen sei, elf Fahrzeuge auf der Linie 16 und auf der Linie 15 insgesamt 14 Fahrzeuge des neuen breiteren Typs einzusetzen.

Noch gibt es von Leipzigs neuen und breiteren Straßenbahnen keine Fotos. Nur ein Modell wurde vor einigen Wochen auf dem Leipziger Stadtfest von Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne, links) und LVB-Technik-Geschäftsführer Ronald Juhrs enthüllt. © Quelle: André Kempner

Unbeantwortet bleibt im Rathauspapier die Frage, wann das gesamte LVB-Netz von den neuen NGT-Plus-Wagenzügen befahren werden kann. Denn dies ist abhängig von zahlreichen weiteren Bauprojekten, an denen es auch nach Einschätzung der Stadtverwaltung noch eine ganze Reihe räumlicher Zwangspunkte gibt, die hohe Kosten verursachen und große bauliche Anstrengungen notwendig machen.

Wo und in welchem Tempo gebaut werden soll, hat die Stadtverwaltung in einer Anlage ihrer Mobilitätsstrategie im Juni 2021 festgelegt, die aus dem Juni 2021 stammt und auf die in der Antwort an die Ratsfraktion ausdrücklich verwiesen wird. In diesem Papier ist festgeschrieben, dass im nächsten Jahr in der Dieskaustraße Gleise im Haltestellenbereich Seumestraße für rund acht Millionen Euro NGT-Plus-tauglich gemacht werden sollen; ebenso für rund 2,3 Millionen Euro Teile der Plautstraße sowie der Halleschen Straße in Lützschena für rund 3,4 Millionen Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bauverspätungen in Mockauer Straße und Dieskaustraße

In dem Papier enthalten ist auch die aufwendige Erneuerung der Georg-Schwarz-Brücken I und II inklusive der Gleisschleife Philipp-Reis-Straße – allerdings im Zeitfenster 2024 bis 2030. Ebenfalls aufgelistet ist der Bau der Neubaustrecke Mockauer/Tauchaer Straße, allerdings in den Jahren 2024 bis 2025. Wie die LVZ vor wenigen Tagen exklusiv berichtetete, ist der Baustart dieses Vorhabens inzwischen frühestens „ab 2027“ vorgesehen.

Der Umbau der Gleise in der Dieskaustraße ist zwischen Gerhard-Ellrodt-Straße und Antonienstraße (Adler) von 2023 bis 2025 ausgewiesen, der Umbau der Prager Straße zwischen An der Tabaksmühle bis Friedhofsgärtnerei von 2024 bis 2025. Auf LVZ-Nachfrage hieß es am Montag bei den LVB, dass der Umbau des Abschnitts der Prager Straße aktuell „für 2025“ vorgesehen sei.

Planer wollen Gleisnetz bis Ende 2030 umbauen

Ebenfalls zeitnah im Plan vorgesehen sind der Umbau von Gleisen in der Delitzscher/Eutritzscher Straße in mehreren Abschnitten von 2024 bis 2026 sowie des Knotens Torgauer Platz von 2024 bis 2025.

Insgesamt sind in Leipzigs Mobilitätsstrategie 70 solcher Gleisbauvorhaben enthalten. „Wir bauen unser Streckennetz bereits seit 1994/95 für diese Bahnen um“, erklärte LVB-Technik-Geschäftsführer Ronald Juhrs vor einigen Monaten. Wenn die ersten Fahrzeuge eingetroffen sind, werde es eine Übergangszeit „von fünf bis sechs Jahren“ geben, in der die neue Generation in Leipzig nur beschränkt eingesetzt werden kann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

AfD-Fraktion: „Die Pläne wurden von der Realität eingeholt“

Die Fragesteller von der Leipziger AfD-Fraktion sehen diesen Fahrplan kritisch. „Die Pläne aus dem Jahr 2021 wurden von der Realität eingeholt“, sagt Stadtrat Tobias Keller (AfD), verkehrspolitischer Sprecher der Fraktion. Dort vorgesehene Gleisaufweitungsprojekte wie in der Landsberger Straße, auf der Zeppelinbrücke, in Gorki-, Gerhard-Ellroth-, Antonien- und Mockauer Straße müssten danach längst im Bau sein. „Die Verzögerungen werden die Projekte noch teurer machen, und wir werden sie uns nicht mehr leisten können. Deshalb muss ein neuer Plan her, der auch gleich besser Lösungen enthält und die Autofahrer berücksichtigt.“

Aus Kellers Sicht sind Vorhaben wir die Gleisaufweitung in der Prager Straße „überflüssig“. Dort sei „nicht gesamtverkehrlich gedacht“ worden, sagt er und warnt: „Dort wird der Autoverkehr mit der Halbierung der Fahrspuren in die verkehrsberuhigten Zonen der benachbarten Viertel gedrängt.“ Auch der P & R-Platz Alte Messe werde mit dieser Lösung „schlechter funktionieren“.

LVZ