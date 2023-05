Leipziger Lebensretter bekommen neue Technik

Leipzig. Gute Neuigkeiten für den Katastrophenschutz in Leipzig: Sowohl die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) als auch die Johanniter werden mit einem neuen Fahrzeug ausgestattet. Das Rettungsboot und der Mannschaftswagen werden am Dienstag, den 23. Mai, von der Stadt übergeben. Der Mannschaftstransportwagen für die Ehrenamtlichen der Johanniter-Unfall-Hilfe ist der erste dieser Art in Sachsen.

Für Leipzig: Erster Mannschaftswagen seiner Art in Sachsen

Dieser spezialisierte Wagen sei der erste seiner Art für die Johanniter in Sachsen, sagte eine Sprecherin gegenüber der LVZ. Dieser ist speziell für die „Medizinische Task Force“ gedacht. Das ist eine Einheit, die bei Großschadenslagen und Katastrophen anrückt. Wenn viele Menschen auf einmal betroffen wären, könne man damit schnelle Hilfe leisten, so die Sprecherin weiter. „Mit den Materialien aus dem neuen Wagen könnten Menschen behandelt oder versorgt werden.“

Die Mitglieder der Katastrophenschutz-Wasserrettungsgruppe der DLRG erhalten ein neues Motorrettungsboot. „Damit solle die Leistungsfähigkeit des Tauchtrupps auf den Gewässern in und um Leipzig erhöht werden, so Matthias Hasberg, Pressesprecher der Stadt Leipzig.

