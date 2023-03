﻿Leipzig-Stötteritz: Neue Nachtpraxis hilft Hund und Katze bei Notfällen

Der tierärztliche Notdienst in Leipzig wurde noch mal geändert. Ab sofort gilt sieben Tage die Woche eine neue Nachtpraxis in Stötteritz als erster Ansprechpartner zwischen 18 Uhr abends und 6 Uhr morgens. Die hiesigen Veterinärmediziner drängen aber weiter auf eine schnelle Lösung für die Uni-Kleintierklinik.

Leipzig. Die Tierärzte in Leipzig haben ihre nächtlichen Notfall-Dienste erneut verändert. Zwischen 18 Uhr abends und 6 Uhr morgens steht nun die „Notfallambulanz“ in Stötteritz zur Verfügung – und zwar sieben Tage die Woche. Die Ambulanz in der Papiermühlstraße 6 ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Sie befindet sich zwischen der Straßenbahn-Haltestelle Breslauer Straße (Linie 4) und der S-Bahn-Station Bahnhof Stötteritz.