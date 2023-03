﻿Neue Unterkunft für Geflüchtete im Leipziger Westen geplant

Auf der Suche nach weiteren Unterkünften für Geflüchtete hat die Stadt Leipzig ein Wohnobjekt im Stadtteil Böhlitz-Ehrenberg in den Blick genommen. Am Donnerstagabend war der Standort Thema in der Sitzung des Ortschaftsbeirates. Mehrere Personen nahmen dies zum Anlass, um dagegen zu protestieren.

Die Stadt Leipzig plant eine neue Unterkunft für Geflüchtete in Böhlitz-Ehrenberg.

Leipzig. Im Leipziger Stadtteil Böhlitz-Ehrenberg könnte eine weitere Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerberinnen und Asylbewerber entstehen. Wie die Stadt auf Nachfrage mitteilte, seien im aktuellen Haushaltsplan Gelder für die Sanierung eines Gebäudes im Quartier eingestellt worden. „Überlegt wird die Herrichtung von Wohnungen für Geflüchtete“, hieß es am Freitag auf Nachfrage der LVZ. Weitere Angaben wurden nicht gemacht. Dem Vernehmen nach könnte die Unterkunft bis zu 40 Personen aufnehmen.

Das Vorhaben befände sich bislang aber noch in der Vorbereitungsphase und noch sei die Herrichtung nicht beschlossen. Die Haushaltsmittel würden zunächst dazu dienen, eine Planung zu erarbeiten, hieß es. Auf Grundlage dieser Überlegungen würde dann ein Beschlussvorschlag für den Oberbürgermeister erstellt und in voraussichtlich in der Dienstberatung Ende Juni 2023 besprochen.

Zwischenrufe mit rassistischen Inhalten im Ortschaftsrat

Obgleich die Pläne bislang noch vage sind, fanden sich am Donnerstagabend bereits Personen zur öffentlichen Ortschaftsratssitzung in Böhlitz-Ehrenberg ein, um unter dem Motto „Asylflut stoppen“ gegen die Unterbringung von Geflüchteten im Quartier zu demonstrieren.

Laut Polizei kamen dem Aufruf zur Demonstration vor dem Gebäude nur wenige Menschen nach. Doch im Saal der Ortschaftsratssitzung versammelten sich zahlreiche Menschen, um zu protestieren. Augenzeugen berichteten, dass es während der Sitzung immer wieder Zwischenrufe und Pöbeleien mit rassistischen Inhalten gegeben hätte.

Mehr als 30 Unterkünfte im Leipziger Stadtgebiet

Im ganzen Stadtgebiet gibt es mehr als 30 feste Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerberinnen und Asylbewerber – zumeist ins Quartier integriert und auch nicht als solche zu erkennen. Weil die Kapazitäten nahezu ausgelastet sind, wurden bereits im Spätsommer zwei Zeltstädte auf dem Deutschen Platz und an der Arno-Nitzsche-Straße als Notunterkünfte für Hunderte Ankommende errichtet. Dazu kommt aktuell eine neue dritte Zeltunterkunft im Stadtteil Stötteritz.

Geplant ist zudem, in Kleinzschocher bis 2026 ein Gemeinschaftsunterkunft für bis zu 370 Personen zu errichten. Darüber hinaus betreibt die Stadt auch fünf größere Unterkünfte für wohnungslose Ukrainerinnen und Ukrainer.

Gründe für die Überlastung der Unterbringungen liegen einerseits im anhaltenden Zuzug – vor allem aber auch an den fehlenden Alternativen für Geflüchtete auf dem Wohnungsmarkt in der Messestadt. Im Schnitt harren die Ankommenden inzwischen mehr als ein Jahr in den Gemeinschaftsunterkünften aus, obgleich se diese auch verlassen und eigenen Wohnraum suchen können.