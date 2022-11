﻿Neue Verkehrsideen fürs Areal am Arthur-Bretschneider-Park

Tilo Kemnitz, Florian Schetelig und Tino Bucksch (von links) haben sich in den vergangenen Wochen intensiv mit den Verkehrsproblemen rund um den Arthur-Bretschneider-Park beschäftigt. Sie schlagen unter anderem eine neue „Hol- und Bringzone“ für Elterntaxis an der Oeserschule vor.

Leipzig. Weil rund um den Arthur-Bretschneider-Park immer mehr Menschen leben und sich die Verkehrsprobleme zuspitzen, haben der Geyserhaus e.V. und der Bürgerverein Gohlis die Initiative ergriffen. Mit Anwohnern aus Gohlis und Eutritzsch sowie Verkehrsexperten des Rathauses wurden ein „Bürgerdialog“ gestartet und 26 Ideen für Verbesserungen entwickelt. Neben neuen Fußgängerquerungen und Fahrradbügeln soll es auch eine „Hol- und Bringzone“ für Elterntaxis geben, um den Schulweg zur Oeserschule sicherer zu machen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Angeregt hat diese „Hol- und Bringzone“ das Planungsbüro Stadtlabor, denn in der Gottschall- und Geibelstraße wird es häufig gefährlich, wenn Eltern dort ihre Kinder absetzen und anschließend ihre Fahrzeuge wenden. Dies gefährde auch Kinder, die ihren Schulweg zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen, heißt es.

Halbstündige Sperrung für Elterntaxis

Um die Lage zu entschärfen wird jetzt vorgeschlagen, die Geibelstraße ab der Coppistraße zu einer sogenannten Schulstraße zu machen. Sie soll an Schultagen von 7.30 Uhr bis 8 Uhr – also 30 Minuten vor Schulbeginn – und eventuell auch nachmittags von 14 Uhr bis 14.30 Uhr für Autos gesperrt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Parallel dazu soll an der Ecke zur Coppistraße eine „Hol- und Bringzone“ eingerichtet werden und zu den genannten Zeiten ein eingeschränktes Halteverbot gelten. Dann könnten Eltern ihre Kinder deutlich sicherer absetzen, heißt es. Die Zone müsste dafür auch mit einem speziellen Schild gekennzeichnet und als Pilotprojekt getestet werden. „Aus meiner Sicht ist für die Einrichtung dieser Zone nicht zwingend ein Stadtratsbeschluss notwendig“, sagt Fritjof Mothes vom Planungsbüro Stadtlabor. „Das könnte die Stadtverwaltung auch selber entscheiden.“

Im Technischen Rathaus hieß es am Montag, die Verwaltung werde sich mit den Ergebnissen der Workshops befassen und einen Vorschlag unterbreiten, wie im Weiteren vorgegangen werden sollte. In Leipzig gibt es bereits in der Internationalen Schule ein ähnliches Angebot – allerdings auf dem Schulhof.

„Wir unterstützen so einen Modellversuch, aber für uns geht es auch noch um andere kurzfristig umsetzbare Verbesserungen“, sagt Tilo Kemnitz, Sprecher des Elternrates an der Oeserschule. So wünschen sich die Eltern eine bessere Beschilderung der 30er-Zone und gegebenenfalls eine digitale Geschwindigkeitsanzeige. „Außerdem ist uns die Sicherung der Sperrfläche an der Verkehrsinsel vor der Schule wichtig“, sagt er. Auch die Wiedereinführung von Schülerlotsen und die Förderung von Bringegruppen wird gefordert– damit mehr Kinder ihren Schulweg gemeinsam zu Fuß bestreiten. „Diese Vorschläge sind in unsere Ideensammlung mit eingeflossen“, betont Florian Schetelig vom Geyserhaus e.V., der den Bürgerdialog angeregt hatte.

Anwohner fürchten um Stellplätze

Um die Haltestelle Gottschallstraße besser erreichbar zu machen, soll auf dem Boden der Virchowstraße eine Markierung angebracht werden, die auf die Haltestelle hinweist. Auch eine Tempo-30-Zone wird in der Ideensammlung für diesen Bereich angeregt. An den Ecken Lützow-/Coppistraße und Kleist-/Coppistraße sollen die einmündenden Lützow- und Kleiststraße durch große Gehwegnasen schmaler gemacht werden und so leichter zu überqueren sein.

Vorgeschlagen werden auch Vorhaben, die unter den Anwohner kontrovers diskutiert werden. So wird gefordert, in der Kleiststraße künftig nur noch einseitiges Parken zu erlauben, um eine Mindest-Durchfahrbreite für Müll- beziehungsweise Rettungsfahrzeuge zu gewährleisten. Dies werde Parkplätze gekosten, heißt es.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diskutiert wird außerdem über den Vorschlag, an mehreren Trassen Straßenbäume zu pflanzen. Solche Pflanzungen sind unter dem Motto „Mehr Grün in Straßen“ in der Gottschall-, Braun-, Gräfe-, Lützow- und Virchowstraße vorgesehen. Anwohner befürchten, dass auch dies Stellplätze kosten wird, die im Gebiet um den Arthur-Bretschneider-Park ohnehin schon extrem knapp sind.

Politik und Verwaltung sollen entscheiden

Der dritte und letzte Workshop zum Thema Verkehrsorganisation rund um den Arthur-Bretschneider-Park findet am Mittwoch statt. Dann geht es im Seniorenbüro Nord auf der Parkbühne Geyserhaus, Kleiststraße 52, um abschließende Empfehlungen für Politik und Verwaltung.

Schetelig will diese Ergebnisse anschließend der Stadtverwaltung und den Stadträten übergeben. Mehrere kleine Vorschläge könnten vielleicht ohne förmlichen Ratsbeschluss umgesetzt werden, hoffen er und seine Mitstreiter. Auch der Stadtbezirksbeirat Nord könnte mit seinem Budget von jährlich 50 000 Euro auf Antrag von Bürgern einige Verbesserungen auf den Weg bringen. Und natürlich könnten die Anregungen auch in förmliche Ratsanträge münden – wenn sich Ratsfraktionen die Vorschläge zu eigen machen.