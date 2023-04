Neuer Radweg entsteht auf dem Ranstädter Steinweg in Leipzig

Leipzig. Die Stadt Leipzig arbeitet weiter an der Verkehrssicherheit für Radfahrerinnen und Radfahrer. Wie es am Mittwoch aus dem Neuen Rathaus hieß, werde am kommenden Montag auf dem Ranstätder Steinweg in stadteinwärtige Richtung ein etwa 350 Meter langer Radfahrstreifen auf der Fahrbahn markiert. Dafür müsse stellenweise eine bisherige Autofahrspur weichen. Laut Angaben der Kommune sind an dieser Stelle täglich etwa 4000 Menschen auf Fahrrädern unterwegs.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bislang könne der Radverkehr einerseits einen schmalen Gehweg zwischen zweispuriger Fahrbahn und Elstermühlgraben nutzen. Dort komme es allerdings häufig zu Konflikten mit Fußgängerinnen und Fußgängern, heißt es. Zudem seien Fahrräder bisher auch bereits auf den beiden Fahrbahnen erlaubt. „Doch auch dies ist nicht verkehrssicher, da Radfahrerinnen von Autofahrern häufig zu knapp überholt oder geschnitten werden“, heißt es aus dem Verkehrs- und Tiefbauamt.

Fahrspurreduzierung – neuer Radweg auch am Hauptbahnhof

Um Unfälle zu vermeiden, soll nun am Montag ein etwa 2,50 Meter breiter, separater Radfahrstreifen auf der Fahrbahn entstehen. Dafür müsse zwischen Leibnizstraße und Goerdelerring eine der bisherigen Fahrspuren weichen, heißt es weiter. Vor der Kreuzung zum Ring gebe es aber weiterhin die gleiche Anzahl von Spuren, „so dass nicht mit Stau aufgrund der geänderten Verkehrsführung gerechnet wird.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Ranstädter Steinweg gehört zum Zentrum-Nordwest und verbindet die Jahnallee im Westen Leipzigs mit der Innenstadt. Die Markierungsarbeiten kosten demnach 10.000 Euro – wovon der Freistaat etwa 6.000 Euro übernehmen. Die Mittel für die Umsetzung der Maßnahme stammen aus dem Aktionsprogramm Radverkehr 2021/22.

Parallel zu den Markierungsarbeiten westlich des Innenstadtrings wird auch auf der östlichen Seite vor dem Leipziger Hauptbahnhof ein neuer Radweg installiert. Dafür verringert sich die Zahl der Auto-Spuren auf dieser Seite von bislang vier auf künftig zwei.