Mit Slackline und Picknickbereich: Neuer Spielplatz soll Quartier im Leipziger Osten aufwerten

Leipzig. Der Spielplatz in der Schulze-Delitzsch-Straße in Leipzig-Volkmarsdorf soll im Frühsommer 2024 wieder von Kindern genutzt werden können. Wie die Stadt Leipzig am Dienstag mitteilte, soll der Bau im ersten Quartal kommenden Jahres beginnen. Das Projekt kostet aktuellen Angaben zufolge etwa 600.000 Euro.

„Mit der Erneuerung des Spielplatzes wird das Quartier deutlich aufgewertet“, sagte Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) laut Mitteilung. Die neuen Spielgeräte sollen von Kindern in verschiedenen Altersgruppen genutzt werden können. Neue Sträucher und Hecken grenzen die Spielbereiche zur Straße hin ab. Abgestorbene Bäume werden ersetzt und es werden zusätzlich neue Bäume als Schattenspender gepflanzt.

Auch Wilhelm-Wanderer-Schule nutzt den Spielplatz

Das inklusive Angebot für alle Altersgruppen ergänzen eine Doppelschaukel, Barren, Reck und eine kleine Fitness-Kombination, eine Slackline sowie eine zusätzliche Tischtennisplatte. Auch das vorhandene Sitzangebot wird in diesem Zusammenhang erneuert und durch zwei barrierefreie Picknickgruppen erweitert. Fünf neue Papierkörbe und zwei zusätzliche Fahrradbügel kommen hinzu.

Der Spielplatz wird laut Rathaus im Stadtgebiet intensiv genutzt, insbesondere vom Hort der benachbarten Wilhelm-Wanderer-Schule. Im Umfeld befinden sich die Spielplätze „Neustädter Markt-Ostseite“ und „Volkmarsdorfer Markt“.

Der 1995 neu errichtete Spielplatz soll wegen des Verschleißes erneuert werden. Bereits 2009/2010 waren im Zuge des Konjunkturpakets einzelne Spielgeräte ersetzt worden. Jetzt stehe eine Gesamterneuerung an, so die Stadt.

