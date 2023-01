﻿Landesdirektion plant die Freigabe: Streit um Motorboote auf dem Cospudener See flammt neu auf

Die Landesdirektion Sachsen will noch in diesem Jahr die allgemeine Schiffbarkeit des Gewässers durchsetzen. Leipzig und Markkleeberg haben im neuen Anhörungsverfahren Einwände – beide Kommunen sehen die Zulassung von Verbrennerantriebe kritisch.

Leipzig. Will die Landesdirektion Sachsen (LDS) unbegrenzt Motorboote auf dem Cospudener See zulassen? Laut Angaben des Leipziger Umweltvereins Ökolöwe geht das aus dem Entwurf einer Allgemeinverfügung hervor, mit der die Behörde die bauliche Fertigstellung des Gewässers feststellen will. Der Ökolöwe ist darüber empört und hat eine Petition gestartet.

Die Frist für Stellungnahmen zu dem Projekt endet bereits am 31. Januar. „Wenn Motorboote den Cossi auf und ab brettern, dann ist dort Schluss mit Ruhe und Erholung“, warnt Annemarie Großer als Sprecherin des Umweltvereins. „Der Lärm von Verbrennungsmotoren nervt. Und er vertreibt hier lebende, geschützte Vogelarten wie das Blesshuhn und den Drosselrohrsänger.“

Entscheidung des Stadtrates in Markkleeberg: Keine unbegrenzte Nutzung mit Verbrennungsmotoren

Zudem störten Wellenschlag, Luftschadstoffe und Einträge von Öl sowie Kraftstoffen die Entwicklung des noch jungen Tagebausees. Die Hälfte der Wasserfläche liege im Landschaftsschutzgebiet Leipziger Auwald, ein großes Vogelschutzgebiet gleich daneben. „Die Zulassung von Motorbooten droht, das ökologische Potenzial des Cospudener Sees zu zerstören“, betont Großer. „Wir wollen, dass Motorboote auf dem Badesee die Ausnahme bleiben und die Landesdirektion die unbegrenzte Nutzung aus der Verfügung streicht.“

Diese Forderung teilt die Stadt Markkleeberg, auf deren Flur der südliche Teil des Sees liegt. Bürgermeister Karsten Schütze (SPD) erläutert, dass die große Kreisstadt am 6. Dezember 2022 von der LDS eine Aufforderung zur Stellungnahme bekam. „Bei uns gibt es dazu schon lange einen verbindlichen Ratsbeschluss. Der besagt: Eine unbegrenzte Nutzung durch Motorboote mit Verbrennungsmotoren kommt für Markkleeberg nicht in Frage. Das ließe sich auch kaum mit dem hohen Nutzungsdruck auf dem Cospudener See vereinbaren.“

Der Hintergrund: Bereits 2010 und noch mal nach einer Änderung des sächsischen Wassergesetzes 2013 gab es vom Freistaat Anläufe, für den Cospudener See und andere Gewässer in der Region die allgemeine Schiffbarkeit zu ermöglichen. Deshalb wurden damals Gutachten über Auswirkungen von Verbrennermotoren erstellt, führten Umweltverbände Demonstrationen durch. Schließlich schliefen die Verfahren des Landes wieder ein, weshalb die Kommunen vorläufig selbst regeln durften, was auf ihren Gewässern erlaubt ist und was nicht.

Markkleeberg entschied sich dafür, die Erlaubnis für Verbrennermotoren an strenge Grenzen beim Schadstoffausstoß (konkret den Kohlenwasserstoffemissionen) zu koppeln. Generell tabu seien zum Beispiel Zwei-Takter, erläutert Schütze. „Die Regeln haben sich gut bewährt. Deshalb haben wir in den vergangenen Wochen aus unseren Archiven viele Dokumente hervorgeholt – und eine neue Stellungnahme verfasst.“ Dieser Entwurf wurde am Dienstagabend im Technischen Ausschuss vorgestellt, soll nun rechtzeitig an die LDS geschickt werden. „Wir sprechen uns klar für Beschränkungen der Schiffbarkeit aus“, sagt Schütze.

Leipzig ist für Fahrgastschiffe – Verbrenner sollen nur mit Sondergenehmigung fahren dürfen

Ähnlich sehe es Leipzig, wo das Stadtplanungsamt zurzeit eine Stellungnahme erarbeite, erklärt Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke). Er könne sich nur aus naturschutzfachlicher Sicht äußern. Hier sei die Leipziger Haltung so, dass der Passagierverkehr mit Fahrgastschiffen weiterhin unterstützt wird. „Darüber hinaus kann es eine generelle Erlaubnis nur für Boote mit alternativem Antrieb, also Elektromotoren, geben. Verbrenner sind nur auf Antrag mit Sondergenehmigung zulässig – wie es auch in unserer Allgemeinverfügung steht. Und das hat bisher gut funktioniert.“

Die Landesdirektion stellt auf LVZ-Nachfrage klar, dass die Grundentscheidung über eine allgemeine Schiffbarkeit für den Cospudener See bereits mit dem Sächsischen Wassergesetz 2013 getroffen wurde – nämlich für alle dort aufgeführten Wasserfahrzeuge der Fahrgastschifffahrt, des motorangetriebenen Sportbootverkehrs und alle Boote ohne Motor. Die mit dem aktuellen Verfahren angestrebte Verfügung „wird in Ausgestaltung dieser gesetzgeberischen Grundentscheidung für den Cospudener See nun lediglich den Zeitpunkt bestimmen, ab dem dieser durch jedermann in der dann festgelegten Art und Weise genutzt werden kann“.

Die Landesdirektion will zum Cospudener See noch 2023 entscheiden

Die Landesdirektion könne dabei „abweichende Festlegungen zur Art der Wasserfahrzeuge treffen, jedoch nicht zur Art des Antriebs wie zum Beispiel Diesel-, Benzin- oder Elektroantrieb“, erklärt Sprecher Ingolf Ulrich. „Ebenso können Einschränkungen bezüglich der befahrbaren Wasserfläche festgelegt werden.“ Falls Gründe des Allgemeinwohls (wie Natur- oder Artenschutz) einen Ausschluss von Motorbooten erforderlich machen, müsse dieser auch Elektroantriebe umfassen, sogenannte Flautenschieber von Segelbooten und Fahrgastschiffe.

Der Behörde würden „gewässerkonkrete aktuelle Fachgutachten zum Arten- und zum Lärmschutz vorliegen“. Deshalb berücksichtige die LDS alte Stellungnahmen nicht mehr, sondern habe ein neues Anhörungsverfahren eingeleitet, um möglichst noch 2023 entscheiden zu können. „Es wird angestrebt, dass der Cospudener See durch jedermann sowohl mit kleinen Wasserfahrzeugen ohne Antrieb als auch mit großen Wasserfahrzeugen im jeweils zugelassenen Geltungsbereich befahren werden darf“, so Ulrich.