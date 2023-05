﻿Wichtiger Zeuge aufgetaucht: Prozess um Leipziger Drogenshop „Candy Love“ auf der Zielgeraden

Im Prozess um den Leipziger Drogenshop „Candy Love“ sollte am Mittwoch ein interessanter Zeuge aussagen. Doch die Diskussion um ein Verwertungsverbot bestimmter Ermittlungserkenntnisse verhinderte das. Dennoch: Das Verfahren steht kurz vor dem Abschluss.

Leipzig. Dieser wichtige Zeuge kam aus dem Nichts: Über ein Jahr ermittelte die Polizei bereits gegen den Leipziger Drogenshop „Candy Love“, an dem auch der als Kinderzimmer-Dealer bekannte Maximilian Schmidt (28) mitwirkte. Dann geriet plötzlich Rene K. (54) auf den Radar der Behörden. Er hatte eine Bunkerwohnung in der Leutzscher Franz-Flemming-Straße vermietet, von der aus die illegalen Substanzen vertrieben wurden – und diese sogar betreten. Doch seine Vernehmung am Mittwoch im Landgericht scheiterte an einem alten Streitpunkt.