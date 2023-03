﻿Neues Leipzig-Buch: Stadtführer zum Entdecken des jüdischen Lebens in der Stadt

Verdi will es jetzt wissen und bestreikt drei Tage lang den Busverkehr in weiten Teilen des Landkreises Leipzig. Am Montagmorgen war die Lage in den Schulen entspannt. Die meisten Kinder kamen pünktlich zum Unterricht. Am Dienstag sind alle Fahrer zu einer großen Kundgebung nach Torgau aufgerufen.