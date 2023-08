﻿Mit 30 Plätzen: Neues Kino soll im Oktober auf Leipziger Karl-Liebknecht-Straße eröffnen

Leipzig. Ist Leipzig eine Kinostadt? Die Vergangenheit spricht dafür: Eines der ältesten Lichtspielhäuser wurde 1912 im heutigen UT Connewitz begründet. Und auch in Zukunft will Leipzig reicher an Kinosälen werden. Ein ganz neuer soll in der zweiten Oktoberhälfte in der Karl-Liebknecht-Straße 109 eröffnen.

In dem verglasten Erdgeschoss, gleich links vom markanten LWB-Hochhaus am Alexis-Schumann-Platz, befand sich bis Oktober 2021 noch das Plattengeschäft „Whispers Records“. Die Vinylsammlung zog damals etwas weiter Richtung Stadtmitte auf die „Feinkost“ um.

Ein Kinosaal mit 30 Plätzen auf der Karli

Hier stand einmal viel Vinyl rum – jetzt soll ein Kino auf den Plattenladen „Whispers“ folgen. © Quelle: Andre Kempner

Wenige Monate später kam der Vorstand des Cinémathèque Leipzig e.V. für eine Besichtigung vorbei. Der 1990 gegründete Verein kuratierte bislang ganz in der Nähe – in der naTo – sein Filmprogramm. Und das soll auch so bleiben. „Dennoch haben wir schon lange den Wunsch, eine eigene Spielstätte zu betreiben“, sagt Cinémathèque-Sprecher Sven Röder auf LVZ-Anfrage.

Denn: Mit der naTo, die auch Konzerte und Theater auf dem Programm hat, musste sich der Filmverein immer eine Bühne teilen. Im ehemaligen „Whispers“ soll nun eine ganz eigene, neue Heimat entstehen. Mit Büroräumen im hinteren Bereich – und einem Ausstellungsraum sowie einem Kinosaal mit 30 Plätzen an der Glasfront. Diese soll dann zum Teil mit schweren Molton-Vorhängen abgedunkelt werden.

Die Cinémathèque möchte ab diesem Herbst also ihr eigenes Kino betreiben – und nebenher auch Bildungsarbeit. „Wir wollen, dass vormittags Filme für Schulklassen laufen und abends unser gewohntes Kinoprogramm“, so Sven Röder. Die Vorstellungen in der naTo sollen wie gewohnt weitergehen.

Sommerkino noch bis 24. August

Die Vision der Cinémathèque in der Karli 109: „Ein Ort für alle“. © Quelle: André Kempner

Erst letzten Sommer hatte die Cinémathèque eine neue Spielstätte für sich entdeckt, allerdings draußen, auf dem Dach der Moritzbastei. Das Backsteingelände war damals als Ausweichort zum gewohnten „2cl Sommerkino“ im Conne Island gedacht, wo damals Umbauarbeiten stattfanden.

Dieses Jahr gibt es beides: „2cl“ in Connewitz – und seit Montag auch wieder „1cl Sommerkino“ auf der Moritzbastei. Bis einschließlich zum 24. August läuft täglich einer von sechs aktuellen Spielfilmen sowie an diesem Donnerstag eine Dokumentation über DDR-Fotografie.

Die Pläne der Cinémathèque reichen aber noch weiter – und sie klingen wie große Träume. Bereits seit 2012, erzählt Sprecher Sven Röder, bemühe man sich mit einigen ungenannten Partnern und Freunden aus der Stadt darum, ein „Leipziger Filmkunsthaus“ zu errichten. Was dort passiert, klingt zugleich vage und ambitioniert: Das Haus solle ein Ort sein, der „gesellschaftliche Debatten bündelt, vorantreibt und dabei eigene Akzente setzt“ – ein „interaktiver, lebendiger Kulturort mit Strahlkraft über Leipzig und die Region hinaus“.

10,5 Millionen für ein Leipziger Filmkunsthaus

Noch ist hier Wüste: Auf einem Teil des Löwitz-Quartiers am Hauptbahnhof soll ein Leipziger Filmkunsthaus entstehen. © Quelle: André Kempner

Nachdem zuletzt die ehemalige „Skala“ in der Gottschedstraße und ein Teil der „Feinkost“ als mögliche Orte für einen Filmkunsthaus-Neubau ausschieden, sei nun ein möglicher Ort gefunden, verrät Cinémathèque-Sprecher Röder: Das neue Löwitz-Quartier, nordwestlich vom Hauptbahnhof. „Es dauert noch Jahre, bis das konkreter wird“, so Röder. Der Bund fördert den Bau mit bis zu 10,5 Millionen Euro.

