﻿Tourismus-Akzeptanz in Leipzig erreicht neue Rekorde: Doch wichtige Projekte liegen auf Eis

Die Bevölkerung in Leipzig steht Gästen der Stadt äußerst aufgeschlossen gegenüber – und das nimmt sogar zu. Das bescheinigt der aktuelle Tourismus-Akzeptanz-Saldo. Im Umland pochen Experten auf Fertigstellung von Kanalprojekten.

Leipzig. Während deutschlandweit die Zahlen der Touristen steigen und die Akzeptanz dafür bei den Einheimischen sinkt, ist es in Leipzig anders: Hier erklimmt der sogenannte Tourismus-Akzeptanz-Saldo – der die Zustimmung der Leipziger misst – immer neue Rekorde. Im Umland ist die Entwicklung nicht ganz so rosig. Dort liegen wichtige Tourismusprojekte auf Eis und bringen die Touristik-Anbieter immer mehr in Rage.