﻿Die Party bleibt aus: Ernüchterung in der Eisenbahnstraße nach Marokko-Niederlage

Gebannt blickte die Welt am Mittwoch zur WM nach Katar – und in der Shisha-Bar „Wunderlampe“ in der Leipziger Eisenbahnstraße war es nicht anders. Alle drückten die Daumen für Marokko. Doch das Fußball-Wunder blieb aus – wie die Wiederholung der rot-grünen Party am Wochenende.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket