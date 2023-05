﻿Nobelpreisträger Svante Pääbo erhält Ehrenmedaille der Stadt Leipzig

Leipzig. Die Ehrung soll am 21. Juni im Umfeld der langen Nacht der Wissenschaften mit einem Festakt erfolgen: Prof. Svante Pääbo, dessen wissenschaftliche Laufbahn 2022 mit dem Nobelpreis für Medizin gekrönt wurde, soll mit der Ehrenmedaille der Stadt Leipzig ausgezeichnet werden. Der Stadtrat stimmte am Mittwoch einstimmig zu.

Gewürdigt werden soll der gebürtige Stockholmer für seine Verdienste für die Stadt Leipzig. So hat er als einer der Gründungsväter des Max-Planck-Instituts für Evolutionäre Anthropologie dessen Ansiedlung in Leipzig erst möglich gemacht. Mittlerweile ist das Institut zu einem international beachteten Leuchtturm sowie mit inzwischen fast 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein bedeutender Arbeitgeber in der Stadt Leipzig geworden. Diese Ansiedlung habe der Entwicklung der Wissenschaften und dem Areal an der Alten Messe als Standort für Forschung und Technologietransfer entscheidende Impulse gegeben, heißt es zur Begründung.

Pongoland ist Besuchermagnet

Ein weiterer, weit über Leipzig bekannter Besuchermagnet ist auch mit dem Namen von Svante Pääbo verbunden: das Pongoland im Zoo Leipzig. In der von Pääbo sowie dem Max-Planck-Institut initiierten, weltweit einzigartigen Anlage leben vier hochbedrohte Menschenaffenarten unter einem Dach, modernste Tierhaltung verbindet sich mit interdisziplinärer Grundlagenforschung auf höchstem Niveau. Bereits 2003 war der Forscher mit dem Wissenschaftspreis der Stadt Leipzig, der Universität Leipzig und der Sächsischen Akademie der Wissenschaften ausgezeichnet worden.

Die Ehrenmedaille der Stadt Leipzig wird seit 1997 an Personen verliehen, die durch außergewöhnliche Leistungen insbesondere auf wissenschaftlichem, wirtschaftlichem, kulturellem, sportlichem, sozialem, religiösem oder politischem Gebiet besondere Verdienste erworben und sich um das Gemeinwohl und das Ansehen der Stadt Leipzig verdient gemacht haben. Die Verleihung der Ehrenmedaille ist nach der Ehrenbürgerschaft die zweithöchste Auszeichnung der Stadt Leipzig.

