﻿Leipzig: Noch immer Hunderte freie Lehrstellen

Leipzig. Allem Krisen-Geraune zum Trotz: In Leipzig werden weiterhin Auszubildende gesucht. 2210 junge Menschen – 850 Mädchen und 1360 Jungen – haben seit Oktober Unterstützung bei der Berufsberatung Leipzig gesucht, um einen Ausbildungsplatz zu finden. Das teilte die Agentur für Arbeit am Donnerstag mit. Aktuell gebe es noch 691 unversorgte Ausbildungsbewerber, denen 1028 unbesetzt gebliebene Berufsausbildungsstellen gegenüberstehen.

Die Behörde sprach zudem von einem neuen Rekordwert bei den gemeldeten Ausbildungsstellen für den Monat Juli: 2893 Lehrstellen bedeuteten 130 Plätze mehr als im Vorjahreszeitraum – ein Plus von rund 4,5 Prozent. „Diese Zahl verdeutlicht, dass die Chancen für Jugendliche, eine passende Ausbildung zu finden, derzeit so gut wie nie zuvor sind“, erklärte eine Sprecherin. Die Zahl der gemeldeten Ausbildungsbewerber ist hingegen um 218 junge Menschen zurückgegangen – was im Vorjahresvergleich einem Minus von 9 Prozent entspricht.

BMW besetzt seit Jahren alle Azubi-Plätze

Allerdings gibt es auch Anzeichen dafür, dass der Arbeitsmarkt die Ausbildungsbewerber schneller aufnimmt. So ist die Anzahl der aktuell unversorgten Ausbildungsbewerber um 6 Prozent niedriger als im Vorjahr; die Zahl der unbesetzten Berufsausbildungsstellen ist im Vergleich zum Vorjahresmonat sogar um 15,7 Prozent gesunken. Dies bedeutet offenbar, dass besonders attraktive Ausbildungsangebote schneller genutzt werden. Wer solch eine Lehrstelle ergattern will, sollte sich also bei der Bewerbung nicht zu viel Zeit lassen.

Große Player auf dem Leipziger Arbeitsmarkt wie BMW oder Porsche haben deshalb in der Regel keine Rekrutierungsprobleme. So hat BMW die Anzahl der Ausbildungsstelle auf 65 erhöht – und konnte wie in den Vorjahren auch 2023 wieder alle Plätze besetzen. „Die beliebtesten Berufsbilder sind bei uns der Kfz-Mechatroniker für System- und Hochvolttechnik, der Mechatroniker und der IT-Systemelektroniker“, sagt Sprecher Kai Lichte. „Die Berufsbilder des Industrie- und Fertigungsmechanikers sind bei den Schülern häufig weniger bekannt, deshalb gleichen wir das mit einem aktiven Personalmarketing in der Region aus.“

Handwerk verzeichnet wieder steigende Bewerberzahlen

Doch auch BMW in Leipzig merkt, dass die Akquisition früher einfacher war. „Heute müssen wir den Nachwuchs aktiv ansprechen“, schildert Lichte. Wir zeigen dabei, wie sich BMW auf Themen wie Hightech oder Nachhaltigkeit ausrichtet. Eine wichtige Rolle spielt auch, dass wir allen ausgelernten Azubis ein Angebot zur Übernahme machen.“

Kleine Handwerksbetriebe hatten in der Vergangenheit deutlich größere Probleme, Azubis zu finden. Aber auch dort wandelt sich das Bild inzwischen. „Gerade die Gewerbe, in denen es den meisten Nachwuchsbedarf gibt, haben in diesem Jahr deutlich bei den Ausbildungsbewerbungen zugelegt – „also Kfz, Sanitär, Heizung und Elektrik“, freut sich Volker Lux, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer zu Leipzig. Insgesamt seien die Bewerberzahlen um 4,2 Prozent angestiegen. „Bei den Ausbildungsbetrieben bemerken wir auch keinen Abriss“, betont Lux. Die Bereitschaft zum Ausbilden sei unverändert hoch. „Aber wir haben noch offene Plätze. Jeder, der ins Handwerk möchte, kann dies tun.“

Betriebe zahlen ab 640 Euro Lehrgeld

Ende Juli waren 891 Ausbildungsverträge bei der Handwerkskammer zu Leipzig registriert. Konstant blieb die sogenannte Hitliste der rund 130 Ausbildungsberufe. Sie wird in der Region seit Jahren vom Kfz-Mechatroniker (211 Lehrverhältnisse), Elektroniker (83) und Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (64) angeführt. Den deutlichsten Rückgang müssen die Friseure verzeichnen. 55 Ausbildungsverträge waren es 2019, in diesem Jahr sind es die Hälfte (26) – allerdings gibt es einen leichten Anstieg gegenüber 2022 (23).

In der Lehrstellenbörse der Handwerkskammer werden derzeit 311 Ausbildungsplätze in 42 Berufen angeboten; die meisten in den Berufen Elektroniker (36), Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk (28), Kraftfahrzeugmechatroniker (28). Es folgen Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (21) und Dachdecker (16). Die meisten Lehrverträge werden im Handwerk seit Jahren in den Berufen Kfz-Mechatroniker, Elektroniker, Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik abgeschlossen. Das Entgelt beträgt in all diesen Berufen in den tarifgebundenen Unternehmen im ersten Lehrjahr 800 und im dritten Lehrjahr 950 Euro. In nicht-tarifgebundenen Betrieben: 640 Euro und 868 Euro.

