Verdächtiger wegen versuchter Tötung im Leipziger Norden festgenommen

Leipzig. Ein 38-Jähriger sitzt nun im Gefängnis, weil ihm eine versuchte Tötung und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen werden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, soll der Mann in der Nacht zum 25. August zwei andere Männer (29 und 33) in der Humboldtstraße im Zentrum-Nord angegriffen haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Beiden wollten gegen 0.20 Uhr ein Mehrfamilienhaus betreten. Im Eingangsbereich saß jedoch der Beschuldigte und versperrte den Männern den Weg. Es kam wohl zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung und dann zu einem physischen Angriff des 38-Jährigen auf die Geschädigten. Der Angreifer soll dabei einen Gegenstand genutzt haben, er flüchtete nach der Tat.

Der 33-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Sein 29-jähriger Begleiter erlitt ebenfalls Verletzungen, eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht nötig. Anhand der Personenbeschreibung konnten Polizisten den Angreifer noch in derselben Nacht stellen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Amtsgericht erlässt Haftbefehl

Das Amtsgericht Leipzig erließ im Nachgang jedoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft am 29. August einen Haftbefehl. Der Vorwurf: Verdacht des versuchten Tötungsdeliktes sowie der vollendeten gefährlichen Körperverletzung. Die Suche nach dem Verdächtigten dauerte zwei Tage, da dieser keinen festen Wohnsitz hat. Nach der Festnahme am Donnerstag, dem 31. August, wurde der mutmaßliche Täter in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hass und Vorurteile sollen eine Rolle gespielt haben

Nach Polizeiinformationen besteht dem aktuellen Erkenntnisstand zufolge der Verdacht, dass der Täter hassmotiviert und vorurteilsgeleitet gehandelt haben soll. Demnach sollen sich die Geschädigten vermutlich ebenfalls fremdenfeindlich gegenüber dem Täter, der bulgarischer Abstammung ist, geäußert haben. Die Ermittlungen werden vom Staatsschutz der Leipziger Kriminalpolizei geführt. Zu genauen Einzelheiten der Tat halten sich Polizei und Staatsanwaltschaft derzeit bedeckt.

LVZ